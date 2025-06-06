Трамп не хоче жорстких санкцій проти Росії: WSJ дізналися, що він задумав

Остаточного рішення поки що немає.

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Трамп не хоче жорстких санкцій проти Росії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

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Трампа хочуть у тексті законопроєкту замінити слово "повинен" на "може"

Гремм поки публічно не схвалив зміни, до яких його підштовхує адміністрація Трампа

Білий дім таємно тисне на Сенат, щоб послабити законопроект про санкції проти Росії.

Президент США Дональд Трамп побоюється, що ухвалення закону про санкції щодо ключових російських чиновників і секторів, а також 500% мита для країн, які ведуть бізнес із Росією, може зашкодити відносинам США і РФ, йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

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Джерела розповіли виданню, що протягом останніх тижнів Білий дім та інші офіційні особи адміністрації США таємно зв'язувалися з офісом Грема і закликали його пом'якшити законопроєкт, зокрема внести до нього такі зміни, які дозволили б Трампу обирати, проти кого мають застосовуватися санкції.

Також, у Трампа хочуть у тексті законопроєкту замінити слово "повинен" на "може", щоб усунути обов'язковий характер розпоряджень.

Видання нагадало, що Грем публічно заявляв, що планує внести деякі зміни до законопроєкту, зокрема додати формулювання, що дасть змогу виключити країни, які надають військову або економічну допомогу Україні. Таке положення має на меті захистити європейських союзників України від 500-відсоткових мит, які передбачає законопроєкт для будь-якої країни, що купує російські нафту, газ, уран та інші продукти.

Однак, зазначається, Гремм поки що публічно не схвалив зміни, до яких його приватно підштовхує адміністрація Трампа.

санкции / Инфографика: Главред

Санкції проти Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, сенатор-республіканець Чак Грасслі закликав президента США Дональда Трампа відреагувати на масовані повітряні атаки Росії проти України і ввести санкції проти РФ.

Президент США Дональд Трамп також не відкидає можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що європейська комісія працює над новим пакетом санкцій проти Росії у відповідь на її зрив мирної ініціативи та подальшу агресивну поведінку.

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