'Відповідь' на знищені літаки: Сибіга жорстко відреагував на нічну атаку

Про головне:
- Росія обстріляла міста України після втрати стратегічної авіації
- Удари були по житлових будинках та енергетичній інфраструктурі
- Є загиблі та поранені по всій країні
У ніч на на 6 червня, Росія здійснила масований обстріл території України, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках у кількох містах, зокрема Києві, Луцьку, Львові, Тернополі, Чернігові та Кременчуці.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X заявив, що таким чином Росія "відреагувала" на втрату власної стратегічної авіації.
"Вночі Росія 'відреагувала' на знищені літаки, атакуючи цивільних в Україні. Київ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Чернігів, Кременчук та інші. Влучили в багатоповерхові будинки. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Загиблі та поранені по всій країні", — написав Сибіга.
Очільник МЗС наголосив на принциповій відмінності між діями України та Росії:
"Різниця між Україною і Росією полягає в тому, що Україна вражає легітимні військові цілі — наприклад, літаки, обладнані для того, щоб бомбити дітей. Росія ж атакує житлові райони, цивільних людей і критично важливі об'єкти інфраструктури".
"Ставити Україну і Росію в один ряд неприйнятно. Росія є агресором, а Україна захищається. Удари України є самообороною, тоді як удари Росії є актами агресії і терору", — додав Сибіга.
Міністр закликав міжнародну спільноту до рішучих дій у відповідь на російські злочини:
"Нашою відповіддю мають бути сильні санкції, які можуть збільшити ціну війни для агресора, та нові рішення, що посилять обороноздатність України".
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, вранці 5 червня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по Херсону. Впродовж усього п'ятнадцяти хвилин по центру міста прилетіли чотири російських КАБи. Під ворожий удар потрапила будівля обласної адміністрації.
Крім того, У ніч на 6 червня російські війська атакували територію України ударними безпілотниками з кількох напрямків. За даними Telegram Повітряних сил ЗСУ, у більшості областей була оголошена повітряна тривога, а в окремих регіонах працювали підрозділи протиповітряної оборони.
Пізніше російська авіація вдруге за день завдала удару керованими авіабомбами по будівлі Херсонської обласної державної/військової адміністрації. У результаті атаки споруду фактично знищено.
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Хто такий Андрій Сибіга?
Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.
З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.
У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України, ідеться у матеріалі Главреда.
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