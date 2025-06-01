Операція 'Павутина': ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ

ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ розкрили деталі зухвалої операції "Павутина", внаслідок якої було уражено 41 літак російської стратегічної авіації.

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СБУ вдалося вразити 41 літак стратегічної авіації Росії / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у матеріалі:

Дронам СБУ вдалось уразити 41 літак стратегічної авіації РФ

Операція готувалась понад 1,5 роки

З економічної точки зору дана операція не має аналогів у світовій історії

Спецоперація "Павутина", у результаті якої СБУ вдалося вразити 41 літак стратегічної авіації Росії, готувалася понад півтора року. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела в Службі безпеки України.

Операцію особисто контролював президент України та Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а її реалізацією займалися Василь Малюк і команда СБУ.

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"Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники", - вказують джерела.

За інформацією джерел, усі учасники цієї унікальної операції вже тривалий час перебувають в Україні. Тому, якщо російська влада почне демонстративні затримання, це буде не більше ніж показова акція для власної аудиторії.

Унаслідок масштабної атаки Служби безпеки України на російські авіабази було виведено з ладу понад 40 літаків, серед яких – стратегічні бомбардувальники А-50, Ту-95 і Ту-22М3. Як зазначає Clash Report, це стало доказом повного провалу системи безпеки стратегічних аеродромів РФ.

У повідомленні наголошується на відсутності ангарів, захисних бар’єрів та належної озброєної охорони, що призвело до масштабних втрат.

Крім того, за оцінками видання, операція, проведена 1 червня 2025 року, є надзвичайно ефективною з економічної точки зору та практично не має аналогів.

"Один дрон FPV, який використовує Україна, може коштувати всього 300–600 доларів. Для порівняння, модернізований російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС оцінюється в понад 100 мільйонів доларів. Це більш ніж 100 000-кратна різниця у вартості", - наголошується у повідомленні.

Також зазначається, що знищення бомбардувальників Ту-95МС, які є ключовим елементом стратегічної авіації Росії, завдало серйозного удару по її військовому авторитету та ядерній доктрині.

Це означає:

Ослаблення здатності до ядерного удару у відповідь.

Значне зниження можливостей завдавати звичайні удари на великі відстані.

Зростаюча залежність від менш потужних Ту-22М3 та обмеженого парку Ту-160.

Відсутність швидкої заміни через неготовність перспективного ПАК ДА.

Відчутне підривання репутації російської "військової машини" та її стратегічних концепцій.

Літаки Ту, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Мурманській області спалахнула пожежа на військовому аеродромі стратегічної авіації РФ "Оленья", де пролунали щонайменше десять вибухів. Також була атакована авіабаза "Біла". За попередніми оцінками, російські сили могли втратити понад 40 стратегічних бомбардувальників.

У ніч на 7 травня удари були завдані ще по двох військових аеродромах Росії — "Шайківка" в Калузькій області та "Кубинка" в Московській.

Також, 7 травня, за даними Telegram-каналу Astra, у Саранську після атаки дронів загорівся завод "Оптиковолоконні системи".

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