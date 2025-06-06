У Гонконзі показали спектакль, у якому Трамп "стріляє" в Зеленського

Коротко:
- В основі перформансу - словесна перепалка між Трампом і Зеленським
- Комедію написав драматург Едвард Лі
У театрі Гонконгу поставили оперу про президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що в основі перформансу - словесна суперечка, яка в лютому відбулася між українським та американським президентами у США.
Поки відбувалася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпінь, у гонконзькому театрі показали виставу кантонської опери під назвою "Трамп - президент-близнюк".
Комедію, прем'єра якої відбулася 2019 року, написав драматург Едвард Лі. Протягом шести років шоу час від часу оновлюють і додають нові деталі. Останню версію показали у вигляді сварки Трампа і Зеленського в Білому домі.
В основі сюжету вистави - донька Трампа, якій сниться, що в її батька є брат-близнюк, на ім'я Чуань Пу з Китаю. Одного разу Трампа викрадають прибульці з Марса і його на один день замінює брат-близнюк.
В іншій сцені показують, як американський президент влаштовує сварку з двійником Зеленського через його одяг і стріляє в нього з водяного пістолета - український лідер вдає, що він поранений. Під час цієї вистави на фоні виставили справжні фотографії інциденту в Білому домі.
"Ми - китайці, він - американець, але дружба живе вічно", - цитує медіа актора Лун Куньтіна, який зіграв Трампа.
Un opéra satirique sur Trump et Zelensky présenté à Hong Kong— Chroniques des conflits mondiaux (@Conflits_Chaine) June 6, 2025
Sur scène, un acteur jouant le Président américain se moque de la tenue du dirigeant ukrainien et lui tire dessus avec un pistolet à eau. pic.twitter.com/N3E612ytEb
Перепалка в Білому домі 28 лютого - що відомо
Як писав Главред, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Раптово між Зеленським і віце-президентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.
Після перепалки Зеленський достроково залишив Білий дім. Водночас сам Трамп вирішив, що український президент нібито не готовий до миру і заявив, що президент України "виявив неповагу до США".
Пізніше багато європейських та інших світових лідерів підтримали Україну і Володимира Зеленського. Тільки скандальний прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступив проти українського президента і підтримав Трампа.
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Що таке кантонська опера
Кантонська опера - це форма мистецтва, що поєднує спів, акторську майстерність, бойові мистецтва та вишукані костюми. Традиційно виконується під час урочистих подій.
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