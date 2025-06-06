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У Гонконзі показали спектакль, у якому Трамп "стріляє" в Зеленського

Віталій Кірсанов
6 червня 2025, 21:24
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В основі сюжету вистави - дочка Трампа, якій сниться, що у її батька є брат-близнюк, на ім'я Чуань Пу з Китаю.
У Гонконзі поставили виставу за мотивами сварки між Трампом і Зеленським
У Гонконзі поставили виставу за мотивами сварки між Трампом і Зеленським / колаж: Главред, фото: скріншот із x.com/Conflits_Chaine

Коротко:

  • В основі перформансу - словесна перепалка між Трампом і Зеленським
  • Комедію написав драматург Едвард Лі

У театрі Гонконгу поставили оперу про президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в основі перформансу - словесна суперечка, яка в лютому відбулася між українським та американським президентами у США.

відео дня

Поки відбувалася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпінь, у гонконзькому театрі показали виставу кантонської опери під назвою "Трамп - президент-близнюк".

Комедію, прем'єра якої відбулася 2019 року, написав драматург Едвард Лі. Протягом шести років шоу час від часу оновлюють і додають нові деталі. Останню версію показали у вигляді сварки Трампа і Зеленського в Білому домі.

В основі сюжету вистави - донька Трампа, якій сниться, що в її батька є брат-близнюк, на ім'я Чуань Пу з Китаю. Одного разу Трампа викрадають прибульці з Марса і його на один день замінює брат-близнюк.

В іншій сцені показують, як американський президент влаштовує сварку з двійником Зеленського через його одяг і стріляє в нього з водяного пістолета - український лідер вдає, що він поранений. Під час цієї вистави на фоні виставили справжні фотографії інциденту в Білому домі.

"Ми - китайці, він - американець, але дружба живе вічно", - цитує медіа актора Лун Куньтіна, який зіграв Трампа.

Перепалка в Білому домі 28 лютого - що відомо

Як писав Главред, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Раптово між Зеленським і віце-президентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Після перепалки Зеленський достроково залишив Білий дім. Водночас сам Трамп вирішив, що український президент нібито не готовий до миру і заявив, що президент України "виявив неповагу до США".

Пізніше багато європейських та інших світових лідерів підтримали Україну і Володимира Зеленського. Тільки скандальний прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступив проти українського президента і підтримав Трампа.

Інші новини:

Що таке кантонська опера

Кантонська опера - це форма мистецтва, що поєднує спів, акторську майстерність, бойові мистецтва та вишукані костюми. Традиційно виконується під час урочистих подій.

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