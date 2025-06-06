Атака підводного безпілотника: розкрито сценарій удару по Кримському мосту

Імовірно, пошкоджено одну з опор автомобільної частини Кримського мосту, каже Владислав Селезньов.

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Україна може вдарити по Кримському мосту / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Головне із заяв Селезньова:

Імовірно, пошкоджено одну з опор автомобільної частини Кримського мосту

У разі руйнування опор, транспортне сполучення буде зупинено

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов прокоментував новий удар по Кримському мосту.

"Ми поки що не знаємо точного рівня пошкоджень, адже вибух стався під водою - на поверхні води візуально пошкоджень не видно. Що саме пошкоджено під водою, сказати складно. Думаю, росіяни зараз проводять експертну оцінку, але навряд чи будуть ділитися цими даними з широкою громадськістю", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт каже, що, імовірно, пошкоджено одну з опор автомобільної частини Кримського мосту, залізничне сполучення, зважаючи на все, серйозно не постраждало, тому пропускна здатність мосту не зменшилася.

"Можна припустити, що це була певна проба пера - найімовірніше, із застосуванням підводної ударної безпілотної системи. Думаю, надалі подібні системи будуть використовуватися, щоб і надалі руйнувати критично важливі елементи для функціонування мосту. Йдеться, зокрема, про ключові опори, на яких тримається арка Керченського мосту, під якою проходять усі кораблі, що прямують в акваторію Азовського моря і в зворотному напрямку. Якщо ці опори будуть серйозно пошкоджені, уже не йтиметься про звичний режим руху - транспортне сполучення буде або повністю зупинене, або постійно обмежене", - упевнений він.

/ Главред

Співрозмовник уточнює, що Сили оборони активно працюють над реалізацією саме цього завдання.

"У випадку з цією операцією фігурує СБУ, але, безсумнівно, було залучено й низку інших структур: Військово-морські сили, можливо, повітряна компонента, адже перед атакою було зафіксовано вибухи на військових аеродромах окупованого Криму. Це могло бути спрямовано на зниження активності російської авіації. І, звичайно, апарати типу Sea Baby і Магура V5 також брали участь і прикривали операцію з поверхні води", - додав Селезньов.

Атака на Кримський міст - що відомо

Як повідомляв Главред, 3 червня 2025 року відбулася історична спецоперація - СБУ втретє вразила Кримський міст. Фактично міст після цього перебуває в аварійному стані.

Також раніше повідомлялося, що ЗМІ розкрили деталі загадкового підриву під водою. СБУ підтвердила підрив опори Кримського мосту та оприлюднила відео моменту вибуху.

Після цього у ВМС розкрили нові деталі підриву Кримського мосту. Представник ВМС України розкрив деталі та наслідки унікальної операції СБУ з підривом Кримського мосту і спрогнозував відповідь росіян.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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