Суми в небезпеці: військовий експерт попередив про нову загрозу

Військовий аналітик Іван Ступак попереджає, що Суми можуть опинитися під прицільними та хаотичними обстрілами.

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Росія активізувала тиск на півночі Сумщини / Колаж: Главред, фото: 61 ОМБр, скрін из DeepState

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Російські війська просунулися до Сум на 20–22 км

Окупанти закріпилися в Андріївці та Водолагах

Під загрозою удари артилерією, БпЛА та FPV-дронами

Російські війська продовжують просування на півночі Сумщини та вже знаходяться на відстані близько 20–22 км від обласного центру. Про це повідомив військовий аналітик Іван Ступак в ефірі КИЇВ24.

За його словами, армія РФ наразі контролює приблизно 200 квадратних кілометрів території Сумської області. Ситуація в регіоні загострюється.

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"Це дійсно критична позначка, після якої російські війська можуть робити хаотичні, неприцільні, іноді прицільні обстріли міста Суми", — наголосив Ступак.

Він також додав, що окупанти можуть застосовувати системи залпового вогню, артилерію та БпЛА, зокрема для ударів по цивільних об'єктах.

На думку аналітика, Росія не має на меті захоплення самого міста, а прагне його знищити та змусити Україну витрачати ресурси на захист напрямку.

"Саме місто їм не потрібно, вони просто хочуть його знищити, як і будь-яке інше, яке перебуває на шляху в української армії", — зазначив Іван Ступак.

За останніми даними, російські сили закріпилися в населених пунктах Андріївка та Водолаги. З такої дистанції вони можуть здійснювати атаки FPV-дронами з оптоволоконним керуванням.

Суми / Інфографіка: Главред

"У них уже були подібні спроби (атаки FPV-дронами по Сумах — ред.). Сили оборони намагаються стримати тиск цієї московської орди і не пускати їх далі на глибину території", — йдеться у звіті.

Ситуація на Сумщині - що відомо

Як писав Главред, нещодавно президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірний наступ на Суми. Він висловив думку, що російські окупанти могли б просуватися швидше та далі, якби у них було достатньо сил.

Нещодавно в ISW сказали, чи є у РФ шанс захопити місто Суми. За даними аналітиків, окупанти перекинули війська з Лиманського та Часів Ярського напрямків.

Також у Deep State попередили про ризик того, що FPV-дрони скоро можуть почати бити по Сумах. Активність противника з кожним днем посилюється - окупанти впритул наблизилися до Юнаківки.

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Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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