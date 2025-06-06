Цинізм зашкалює: РФ висунула умову для нових переговорів

Захарова заперечує факт викрадення українських дітей.

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Цинізм зашкалює: РФ висунула умови для нових переговорів / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Росіяни відмовляються визнавати факт викрадення українських дітей

Що вимагаю в МЗС РФ

Росіяни офіційно заперечують факт викрадення українських дітей і висунули умову для подальших переговорів з Україною.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заперечує факт викрадення українських дітей. Ба більше, вона підкреслила, що це питання не має бути на порядку денному в майбутніх переговорах з Україною.

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"Ніяких викрадених Росією українських дітей немає, саме це має бути відправною точкою в обговоренні дитячої теми в російсько-українських контактах", - заявила Захарова.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія знову висунула ультимативні умови в новому "меморандумі", зміст якого став відомим завдяки розвідкам партнерських держав України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

У документі, опублікованому російським інформагентством ТАСС, перераховано низку вимог до України, які Кремль називає умовами припинення вогню. Серед ключових - виведення українських військ із Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей, встановлення нейтрального статусу України, відмова від вступу у військові союзи, а також заборона на розміщення іноземних військових контингентів на українській території.

Водночас, як зазначив дипломат Володимир Пузирко, Москва не погоджується навіть на тимчасове перемир'я, оскільки це не відповідає політичним цілям російського керівництва і особисто Володимира Путіна.

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Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тож вона підтримувала дії та політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує в міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а в пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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