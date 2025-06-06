Люди під завалами та загибель рятувальників: озвучено нові деталі атаки РФ

Наразі двоє рятувальників у важкому стані.

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Наслідки масованої атаки по Україні / колаж: Главред, фото: Главред

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Під російську атаку потрапило 9 регіонів України

У Чернігівські області під завалами можуть перебувати люди

Загалом постраждало по Україні 54 людини, з яких 18 – рятувальники

Під масовану атаку країни-агресора Росії потрапило 9 регіонів України. Наразі ще тривають рятувальні операції у Чернігівській області. Про це розповіла керівниця пресслужби ДСНС України Світлана Водолага в коментарі Главреду.

"Там можливо перебувають люди під завалами, але остаточна цифра встановлюється. Ми працюємо до останнього, поки ми не впевнимось, що ми знайшли всіх", - наголосила вона. відео дня

За її словами, в деяких містах України рятувальники ще працюють та ліквідовують наслідки атаки.

Відомо, що загалом постраждало по Україні 54 людини, з яких 18 – рятувальники.

"Сьогодні під час повторного обстрілу, на жаль, загинуло 3 рятувальника. Наразі 13 рятувальників постраждало, вони знаходяться у лікарні. Двоє з них у важкому стані", - зауважила Водолага.

За її словами, рятувальники працювали над ліквідацією наслідків повітряної атаки росіян на об'єкті цивільної інфраструктури в Солом'янському районі. Під час виконання робіт стався повторний обстріл.

Керівниця пресслужби ДСНС розповіла про наслідки атаки РФ – відео:

Удар РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Є жертви і десятки постраждалих.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни запустили по Україні понад 400 БпЛА та 40 крилатих і балістичних ракет.

Водночас, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар РФ по Україні та заявив що РФ має відповідати за атаки по Україні.

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Що таке ДСНС? Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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