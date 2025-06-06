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"Без попередження": у клієнтів ПриватБанку списують гроші з рахунків

Сергій Кущ
6 червня 2025, 18:48
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Дівчина розповіла, що довгий час не користувалася картою.
"Без попередження": у клієнтів ПриватБанку списують гроші з рахунків
"Без попередження": у клієнтів ПриватБанку списують гроші з рахунків / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Клієнтка банку навіть не користувалася карткою
  • Вона розповіла всі подробиці

Клієнти ПриватБанку скаржаться, що у них списують кошти з карток. При чому жодних сповіщень їм не надходить.

На порталі Мінфін дівчина розповіла, що тривалий час не користувалася карткою, хоча на ній залишалися кошти, і увійшовши у свій акаунт, побачила 2 списання "Комісія за обслуговування неактивних рахунків".

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"Без будь-якого попередження банк вирішив списати кошти, бо я не користуюся карткою. Дуже клієнтоорієнтовано... Я була дуже здивована даною ситуацією і, звісно, звернулася до служби підтримки, де мені повідомили, що "вас проінформували повідомленням у приват 24, яке тимчасове і може зникнути через деякий час, через що ви могли його не побачити", - розповіла вона.

Також дівчина зазначила, що перевірила повідомлення і нічого не було, хоча "вигідні" пропозиції чомусь не видаляються.

Відгук ПриватБанк
Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

"Протягом останніх місяців я отримувала смс-повідомлення на номер телефону, де мені пропонували зайти в додаток "Ми багато чого покращили для вас" (зараз це звучить як знущання), але Приват вирішив, що повідомляти про списання не обов'язково. Звісно, кошти на картці ще були, списувати є з чого. Тому тим, хто не користується Приватом, закривайте рахунок або не залишайте кошти, тому що їх буде списано без будь-яких попереджень і пояснень", - підсумувала клієнтка ПриватБанку.

Як повідомляв Главред, українці масово скаржаться на роботу банкоматів ПриватБанку - вони не можуть отримати готівку, хоч гроші з їхніх карток списуються.

Також клієнти ПриватБанку скаржаться, що їхні рахунки блокують. При чому роблять це в односторонньому порядку і без пояснення причини.

Крім того, українці скаржаться, що в ПриватБанку вимагають гроші за перевипуск картки. Суми сягають 350 гривень.

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