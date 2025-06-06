Єрмак повідомив про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом і назвав імовірні терміни

Триває підготовка можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

https://glavred.net/ukraine/ermak-soobshchil-o-podgotovke-vstrechi-zelenskogo-s-trampom-i-nazval-veroyatnye-sroki-10671314.html Посилання скопійоване

Незабаром може відбутися зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

Триває підготовка зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом

Українська делегація провела переговори з низкою сенаторів США

Візит української делегації до США під керівництвом першої віцепрем'єрки і міністерки економіки Юлії Свириденко, який відбувся 3-5 червня, став частиною підготовки до можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7 у Канаді, який пройде з 15 до 17 червня, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

"Ця поїздка, на мій погляд, була також спрямована на підготовку двосторонньої зустрічі президентів Зеленського і Трампа на полях саміту "Великої сімки". Це один із ключових етапів перед важливою розмовою", - зазначив він в ефірі телемарафону.

відео дня

Під час візиту українська делегація провела переговори з низкою сенаторів, включно з керівниками основних комітетів Сенату і Палати представників Конгресу США. Єрмак акцентував увагу на значущості закритого брифінгу в Сенаті, де обговорювали законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, що передбачає посилення санкцій проти Росії.

"Ми намагалися донести, як функціонує російська економіка в умовах війни, звідки надходять кошти і чому критично важливо впровадити жорсткі санкційні заходи. Законопроєкт Ліндсі Грема якраз містить вельми болючі заходи, які безпосередньо вдарять по нафтовому експорту і банківській системі Росії", - пояснив він.

За словами Єрмака, Україна прагне повної ясності своєї позиції на міжнародній арені. Він нагадав, що ще на переговорах у Джидді отримав від Зеленського доручення сформувати таку атмосферу, за якої партнери не сумніваються в позиціях Києва. І, за його словами, всі співрозмовники у США це розуміли і підтримували.

Також він підкреслив, що ключовою метою санкційного пакета є різке скорочення доходів РФ від експорту енергоресурсів, особливо нафти, основними покупцями якої залишаються Китай та Індія. "Саме тому в законопроєкті передбачено вторинні санкції - вони зачеплять не тільки Росію, а й тих, хто допомагає їй заробляти на цьому", - додав Єрмак.

Він зазначив, що в американському Конгресі та Білому домі існує чітке розуміння необхідності продовження підтримки України. "На всіх рівнях - і в комітетах, і в Держдепартаменті, і в Білому домі - є спільне прагнення до співпраці: як у питанні поставок, так і фінансової допомоги. Конгресмени навіть висловили готовність розглядати можливість повернення до практики прямих поставок, як це було в попередні три роки", - повідомив він.

Раніше повідомлялося про те, що операція "Павутина", здійснена українськими силами за допомогою безпілотників глибоко на території Росії, стала однією з найуспішніших і завдала принизливого удару по Москві. Однак ця перемога викликала не тільки захоплення, а й серйозне невдоволення у президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося раніше, у Трампа обговорюють припинення підтримки Києва. Президент США назвав Зеленського "гарячою головою", яка, на його думку, може підштовхнути світ до Третьої світової війни.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп у приватних розмовах захоплювався українською операцією і назвав удари по російських авіабазах "сильними" і "крутими". Однак водночас він висловив занепокоєння, що такі дії можуть ускладнити шлях до припинення війни і змусити Путіна вдатися до більш жорстких кроків у відповідь.

Читайте також:

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред