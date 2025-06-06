Путін виторговує час для продовження війни: гучне звинувачення Зеленського

Головне із заяв Зеленського:
- Керівництво РФ прагне продовжувати війну
- Не всі у світі засуджують такі цинічні удари РФ
Президент України Володимир Зеленський повідомив про 80 постраждалих унаслідок російських атак у ніч на п'ятницю.
"Загалом 80 людей постраждали - усім надано допомогу. На жаль, є загиблі", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.
За його словами, постраждали Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавська, Хмельницька, Львівська, Чернігівська, Одеська, Сумська області.
Він зазначив, що не всі у світі засуджують ці удари по Україні і керівництво РФ використовує це, щоб продовжувати війну.
"Цинічний російський удар по звичайних містах... І, на жаль, не всі у світі засуджують такі удари. І саме цим Путін користується. Він виторговує собі час, щоб продовжувати воювати. Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск через війну", - сказав Зеленський.
За словами президента України, "дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути, мир має бути встановлений, і для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню". "Треба тиснути на Росію, щоб це було і щоб удари припинилися", - сказав він.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше патрульні показали перші хвилини після удару РФ по Києву. Правоохоронці показали відео перших хвилин після обстрілу, зафіксоване бодікамерою в районі влучання ракети.
Як повідомляв Главред, у ніч на 6 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами і ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Є жертви та десятки постраждалих.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар РФ по Україні і заявив, що РФ повинна відповідати за атаки по Україні.
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