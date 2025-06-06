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"Павутина" зробила своє діло: як ракетна атака РФ викрила проблеми з авіацією

Руслан Іваненко
6 червня 2025, 17:58
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Окупанти змінили тактику повітряних ударів, завантаживши кожен літак удвічі більшою кількістю ракет, ніж зазвичай.
Паутина
Чому окупанти підняли лише сім літаків для масованого обстрілу / Колаж: Главред, фото: Главред, t.me/SBUkr

Про головне:

  • Росіяни змушені навантажувати літаки по максимуму
  • Стратегічна авіація РФ зазнала втрат і має дефіцит техніки
  • Частина ракет могла впасти на території РФ

Росія намагається представити ракетну атаку в ніч на 6 червня як "відплату" за операцію "Павутина", однак фактично лише підтвердила серйозні втрати у своїй стратегічній авіації. Про це повідомляє Defense Express.

За даними джерел видання, у повітря вдалося підняти лише сім стратегічних бомбардувальників — п’ять Ту-95МС і два Ту-160.

відео дня

При цьому кожен літак був максимально завантажений крилатими ракетами, що свідчить про нестачу доступних носіїв. Раніше зазвичай використовували 1–3 ракети на борт, зараз — у середньому п’ять.

"Частина ракет могла впасти на території Росії, тому загалом ракет, імовірно, було більше", — зазначають журналісти Defense Express.

Це вже другий випадок у 2025 році, коли Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-160 — до цього подібне сталося 26 травня. Загалом із 2023 року такі літаки використовувались лише чотири рази.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Павутина / Инфографика: Главред

У Defense Express нагадали, що востаннє подібну активність фіксували наприкінці серпня 2024 року, коли в повітря підняли 11 літаків Ту-95МС, які запустили 77 ракет Х-101.

Видання пояснює, що російські військові раніше свідомо не перевантажували бомбардувальники, намагаючись зменшити зношення техніки та подовжити строк її експлуатації. Саме тому до останньої атаки було залучено також Ту-160.

Спецоперація "Павутина" - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна провела масштабну спецоперацію під назвою "Павутина". Безпілотники знищили та пошкодили щонайменше 41 російський військовий літак, серед яких — стратегічні ракетоносці, які Росія регулярно використовувала для ударів по критичній інфраструктурі України. Операція стала однією з найефективніших і найгучніших з початку повномасштабного вторгнення, вразивши об’єкти глибоко на території Росії.

Крім того, операція "Павутина", здійснена українськими силами за допомогою безпілотників глибоко на території Росії, стала однією з найуспішніших і завдала принизливого удару по Москві. Проте ця перемога викликала не лише захоплення, але й серйозне невдоволення у президента США Дональда Трампа.

Одразу після серії ударів президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. За даними західних ЗМІ, під час перемовин російський лідер пригрозив "невідворотною відповіддю" за атаки на аеродроми. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія відреагує "у відповідний момент".

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Що видомо про Defense Express?

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

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