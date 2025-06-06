"Ніколи б не подумав": відомий український артист назвав розмір своєї пенсії

63-річний чоловік більшу частину свого життя займається акторством.

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Олексій Горбунов назвав розмір своєї пенсії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Олексій Горбунов 43 роки знімається в кіно

Артист почав займатися стендапом

Відомий український артист і зірка фільмів "Дике поле", "Курсанти" та "Останній найманець" Олексій Горбунов розповів, яку пенсію отримує від держави. Про це пише ТСН.

63-річний чоловік зазначив, що більшу частину свого життя займається акторством. Однак це не допомогло отримати високу пенсію, тож зараз він опановує нові заняття.

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"Я 43 роки знімаюся в кіно, це 175 чи 177 фільмів. Точну цифру важко підрахувати. Ніколи б не подумав, але у свої 63 роки я став займатися стендапом. І скоро ще буду виходити з молодими на платформі для онлайн відеотрансляцій Twitch. Бо пенсії немає, кіно - майже теж, а треба ж якось жити", - каже він.

Актор також розсекретив і суму, яку отримує зараз від держави щомісяця.

"Я дітям своїм кажу, що зараз складні часи і треба готуватися до всього. Це колись тато був зіркою, а зараз - тато на пенсії. А пенсія у тата - 3 400 гривень", - зізнався Олексій.

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Хто такий Олексій Горбунов Олексій Горбунов народився 29 жовтня 1961 року в Києві. Закінчив Київський інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого. Пізніше він почав грати в кіно і театрі. Олексій також активно знімався в країні-агресорі, але з 2014 року відмовився від усіх контрактів із росіянами. Знявся в головній ролі в українському серіалі "Гвардія" про учасників АТО. Також він неодноразово і публічно заявляв про свою підтримку грошима ЗСУ.

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