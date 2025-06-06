Росія вибрала цілі для наступу: полковник ЗСУ розкрив три напрямки

В окупаційних військ РФ є два допоміжних напрямки, вважає Владислав Селезньов.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

Головне із заяв Селезньова:

Пріоритетний напрямок РФ - це Донецька область

У росіян є два допоміжних напрямки

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов прокоментував запитання про те, яка загальна мета російських окупаційних військ на літо-2025.

"Так, є пріоритетний напрямок - це Донецька область", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт також вважає, що два допоміжних напрямки окупантів РФ - це південна частина Запорізької області та створення буферної зони на території Сумщини.

"Можливо, знову спробують атакувати і Харківську область, можливо - територію Чернігівщини", - не виключає він.

Водночас співрозмовник звернув увагу на те, що Сили оборони України також здійснюють певні заходи контрдії.

"Наприклад, атаки по півдню Запорізької області із зануренням тамтешнього регіону в блекаутів, а також руйнування двох ключових залізничних магістралей на Брянщині. Я не думаю, що це просто випадкові збіги. Тобто здійснюється певна превентивна діяльність, щоб максимально ускладнити логістику російської армії. Тому що логістика - це переміщення ресурсів. Немає ресурсів - немає просування на полі бою", - додав Селезньов.

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Раніше повідомлялося про те, що десятки тисяч "елітних" штурмовиків РФ готують атаку на місто-мільйонник. Противник намагається стягнути сили ближче до лінії фронту і, ймовірно, готується до нових штурмів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на сім областей і готує "ударний кулак". Кремлю необхідно накопичити відповідні ресурси і резерви, пояснив Ігор Романенко.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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