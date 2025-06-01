Потужні вибухи на аеродромах у РФ: уражено понад 40 літаків, усі подробиці

Атаковано військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево - там базується стратегічна авіація Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

https://glavred.net/war/v-rf-gorit-aerodrom-olenya-kak-minimum-10-vzryvov-povsyudu-dym-detali-10669598.html Посилання скопійоване

Наслідки ударів по російських військових аеродромах, ворог втратив стратегічну авіацію / Колаж: Главред, фото: соцмережі

У Мурманській області горить військовий аеродром стратегічної авіації агресора Росії Оленья. Прогриміло щонайменше 10 вибухів. Атакований і аеродром Біла. Ймовірно, російські окупанти втратили понад 40 стратегічних бомбардувальників.

Як повідомили в моніторинговому Telegram-каналі Tracking, у районі авіабази Оленя серйозна пожежа. Ймовірно, внаслідок ударів невідомих БПЛА.

"У районі авіабази "Оленя" дуже сильна пожежа. Ймовірно є влучання ударних БПЛА. Чорний дим видно з усіх районів міста Оленегорськ і Високий", - зазначено в повідомленні.

відео дня

Оленяча / Скріншот Главред

Як повідомляють журналісти Новини.LIVE, СБУ проводить спецоперацію, в рамках якої уражено стратегічні бомбардувальники РФ.

"Відомо про ураження понад 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 і Ту-22 М3. Так, на одному відео видно як палає аеродром "Біла" і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує "хлопок". За даними наших джерел, ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на понад 2 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Також показано кадри.

Кадри ураження аеродрому Оленя

У Мережі пишуть, що удари по стратегічній авіації було завдано прямо з фур.

"Фура стоїть при в'їзді в Оленегорськ. Водій там бігає, у нього з вантажівки дрони вилітають у бік Високого. Даішники його зараз пов'язали", - каже один із місцевих жителів.

СБУ проводить спецоперацію Павутина - керує особисто Малюк

Як повідомляє BBC з посиланням на свої джерела, кілька російських аеродромів атакували дрони СБУ.

Стверджується, що пошкоджено понад 40 військових літаків - серед них, А-50, Ту-95 і Ту-22 М3.

"Співрозмовник Української служби Бі-бі-сі в СБУ пише, що спецоперація отримала назву "Павутина", і нею особисто керував глава спецслужби Василь Малюк.

На одному з відео, які показали українські спецслужби, видно пожежу над місцем, яке описано як аеродром "Біла" в Іркутській області.

Тим часом одразу кілька російських телеграм-каналів опублікували відео, на яких видно дрони і чути стрілянину", - пишуть журналісти.

Ймовірно, було атаковано й аеродром Дягилеве.

Як повідомляє РБК-Україна, дрони могли дістати і до аеродрому Дягилеве в Рязані.

Жителі та місцева влада заявили, що була атака БПЛА.

Україна атакувала 4 військові аеродроми Росії

За даними Суспільне, Служба безпеки України атакувала одразу чотири російські військові аеродроми:

Дягилеве;

Оленя;

Іваново;

Біла;

У Мережі стверджують, що нижче - кадри наслідків удару по Дягилевому.

У Зеленського зробили першу заяву

Уражено аеродроми, які мали бути використані Росією для нових ударів по Україні, зауважив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Якраз ті аеродроми, з яких росіяни готували черговий обстріл України. І щось там сталося, буває. Господь усе бачить", - написав він у Telegram.

Новина доповнюється

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред