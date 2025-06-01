Потужні вибухи на аеродромах у РФ: уражено понад 40 літаків, усі подробиці

У Мурманській області горить військовий аеродром стратегічної авіації агресора Росії Оленья. Прогриміло щонайменше 10 вибухів. Атакований і аеродром Біла. Ймовірно, російські окупанти втратили понад 40 стратегічних бомбардувальників.
Як повідомили в моніторинговому Telegram-каналі Tracking, у районі авіабази Оленя серйозна пожежа. Ймовірно, внаслідок ударів невідомих БПЛА.
"У районі авіабази "Оленя" дуже сильна пожежа. Ймовірно є влучання ударних БПЛА. Чорний дим видно з усіх районів міста Оленегорськ і Високий", - зазначено в повідомленні.
Як повідомляють журналісти Новини.LIVE, СБУ проводить спецоперацію, в рамках якої уражено стратегічні бомбардувальники РФ.
"Відомо про ураження понад 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 і Ту-22 М3. Так, на одному відео видно як палає аеродром "Біла" і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує "хлопок". За даними наших джерел, ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на понад 2 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.
Також показано кадри.
Кадри ураження аеродрому Оленя
У Мережі пишуть, що удари по стратегічній авіації було завдано прямо з фур.
"Фура стоїть при в'їзді в Оленегорськ. Водій там бігає, у нього з вантажівки дрони вилітають у бік Високого. Даішники його зараз пов'язали", - каже один із місцевих жителів.
СБУ проводить спецоперацію Павутина - керує особисто Малюк
Як повідомляє BBC з посиланням на свої джерела, кілька російських аеродромів атакували дрони СБУ.
Стверджується, що пошкоджено понад 40 військових літаків - серед них, А-50, Ту-95 і Ту-22 М3.
"Співрозмовник Української служби Бі-бі-сі в СБУ пише, що спецоперація отримала назву "Павутина", і нею особисто керував глава спецслужби Василь Малюк.
На одному з відео, які показали українські спецслужби, видно пожежу над місцем, яке описано як аеродром "Біла" в Іркутській області.
Тим часом одразу кілька російських телеграм-каналів опублікували відео, на яких видно дрони і чути стрілянину", - пишуть журналісти.
Ймовірно, було атаковано й аеродром Дягилеве.
Як повідомляє РБК-Україна, дрони могли дістати і до аеродрому Дягилеве в Рязані.
Жителі та місцева влада заявили, що була атака БПЛА.
Україна атакувала 4 військові аеродроми Росії
За даними Суспільне, Служба безпеки України атакувала одразу чотири російські військові аеродроми:
- Дягилеве;
- Оленя;
- Іваново;
- Біла;
У Мережі стверджують, що нижче - кадри наслідків удару по Дягилевому.
У Зеленського зробили першу заяву
Уражено аеродроми, які мали бути використані Росією для нових ударів по Україні, зауважив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
"Якраз ті аеродроми, з яких росіяни готували черговий обстріл України. І щось там сталося, буває. Господь усе бачить", - написав він у Telegram.
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