Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннесса: 16 стрибків із палаючим парашутом

На зйомках фільму артист зістрибував із вертольота з парашутом, який був просочений запальною сумішшю і пізніше запалювався.

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Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннесса / колаж: Главред, фото: скріншот Paramount Pictures

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За що Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Де проходили зйомки нового фільму

Американський актор Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннесса завдяки трюку у фільмі "Місія нездійсненна: Фінальна розплата". Про це повідомляється на сайті видання.

На зйомках нової частини культової кінофраншизи артист зістрибував із вертольота з парашутом, який був просочений запальною сумішшю і пізніше запалювався. Потім він позбувався палаючого парашута, відкривав запасний і приземлявся. Відомо, що для зйомок цієї сцени знадобилося 16 дублів. Таким чином, 62-річний Круз став рекордсменом за кількістю стрибків із палаючим парашутом, виконаних однією людиною.

"Жоден інший актор або каскадер не наблизився до такої кількості смертельно небезпечних стрибків. Том не просто грає героїв бойовиків - він і є герой бойовиків", - йдеться на сайті Книги рекордів Гіннесса.

До речі, зйомки проходили в національному парку "Драконячі гори" в Південно-Африканській Республіці. На підготовку епізоду, в якому Круза піднімають на вертольоті, а потім скидають із гарячим парашутом, команда витратила кілька тижнів, пише видання CNN.

"Його успіх - це результат неймовірної відданості, прагнення до правдивості та готовності розширювати межі можливого для актора. Для мене велика честь визнати його безстрашність цим новим титулом", - зазначив редактор Крейг Глендей.

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Хто такий Том Круз? Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Топ Ган".

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