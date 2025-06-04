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Все горить та вибухає: СБУ показала історичні кадри операції "Павутина"

Ангеліна Підвисоцька
4 червня 2025, 21:41
182
Під час операції було застосовано сучасну технологію керування дронами.
спецоперация Паутина
Унікальні кадри спецоперації Павутинна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

  • В ході спецоперації "Павутина" був знищений 41 військовий літак РФ
  • Частина уражених літаків була знищена безповоротно
  • СБУ опублікувала унікальні кадри спецоперації

СБУ організувала унікальну історичну спецоперацію "Павутина", внаслідок якої за лічені хвилини був знищений 41 військовий літак стратегічної авіації РФ. Служба безпеки України поділилась дивовижними та найяскравішим кадрами цієї операції.

Частина уражених літаків була втрачена безповоротно, а інші доведеться відбудовувати довгими роками. Загалом на чотирьох аеродромах були уражені "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

відео дня

"Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео спецоперації "Павутина":

операция Паутина
Унікальні кадри спецоперації Павутинна / фото: скріншот

Операція "Павутина" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у межах масштабної спецоперації "Павутина", проведеної Службою безпеки України, Росія втратила 41 військовий літак. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, йдеться, зокрема і про літаки стратегічної авіації РФ.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, після операції "Павутина" Росія протягом тривалого часу не зможе здійснювати масовані ракетні обстріли по українських територіях.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що проведення цієї операції було обґрунтованим кроком для зміцнення безпеки держави, особливо з огляду на постійні ворожі удари по цивільних об’єктах. Він також припустив, що подібні дії можуть повторитися.

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