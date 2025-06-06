РФ пішла в наступ із новою тактикою: офіцер ЗСУ назвав 'гарячий' напрямок

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- Ситуація в Донбасі залишається найбільш напруженою
- Противник активно обходить Покровськ із півдня та півночі
Противник продовжує активно наступати всією лінією фронту, докладаючи зусиль до досягнення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, розповів офіцер Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук.
Як зазначив він в ефірі 24 Каналу, саме на цьому напрямку наразі спостерігається найбільше зосередження сил і тиск з боку російських військ.
Співрозмовник пояснив, що ситуація на Донбасі залишається найбільш напруженою. Російська армія змінила тактику - тепер вона прагне не до лобового штурму великих населених пунктів, а до обходу міст із різних боків, щоб мінімізувати втрати.
"Однією з головних цілей Росії на 2025 рік, без сумніву, є захоплення Донбасу. Зараз противник активно обходить Покровськ з півдня і півночі, намагаючись оточити місто з двох напрямків", - зазначив Ткачук.
За словами українського офіцера, після важких боїв за Бахмут росіяни зрозуміли неефективність прямих атак - вони вимагають занадто багато ресурсів. У результаті, застосувавши нову тактику, їм вдалося взяти Авдіївку, і тепер той самий підхід використовується і в інших місцях.
"З Покровськом ситуація повторюється: противник обходить його з двох боків, а на півночі виходить до кордону з Дніпропетровською областю. Однак говорити про швидкий успіх зарано - на цьому напрямку вони вже півроку безрезультатно просуваються", - підкреслив офіцер.
Ситуація в Сумській області
Що стосується Сумської області, за словами Ткачука, Росія прагне створити напругу вздовж лінії зіткнення, заважаючи українським силам закріпитися на позиціях. Однак тут є і позитивні моменти: російське угруповання чисельністю близько 25 тисяч осіб розділене на невеликі тактичні напрямки, що ускладнює координацію.
"На Сумщині росіяни, ймовірно, спробують розтягнути фронт уздовж усього кордону з Україною", - резюмував він.
Наступ РФ 2025 - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що десятки тисяч штурмовиків РФ пішли в наступ. Близько 125 тисяч російських військових зосереджені біля кордонів Сумської та Харківської областей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на сім областей і готує "ударний кулак". Кремлю необхідно накопичити відповідні ресурси і резерви, пояснив Ігор Романенко.
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.
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