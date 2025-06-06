РФ пішла в наступ із новою тактикою: офіцер ЗСУ назвав 'гарячий' напрямок

Російська армія змінила тактику - тепер вона прагне не до лобового штурму.

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ЗСУ відбивають атаки РФ/ Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр

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Ситуація в Донбасі залишається найбільш напруженою

Противник активно обходить Покровськ із півдня та півночі

Противник продовжує активно наступати всією лінією фронту, докладаючи зусиль до досягнення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, розповів офіцер Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук.

Як зазначив він в ефірі 24 Каналу, саме на цьому напрямку наразі спостерігається найбільше зосередження сил і тиск з боку російських військ.

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Співрозмовник пояснив, що ситуація на Донбасі залишається найбільш напруженою. Російська армія змінила тактику - тепер вона прагне не до лобового штурму великих населених пунктів, а до обходу міст із різних боків, щоб мінімізувати втрати.

"Однією з головних цілей Росії на 2025 рік, без сумніву, є захоплення Донбасу. Зараз противник активно обходить Покровськ з півдня і півночі, намагаючись оточити місто з двох напрямків", - зазначив Ткачук.

/ Главред

За словами українського офіцера, після важких боїв за Бахмут росіяни зрозуміли неефективність прямих атак - вони вимагають занадто багато ресурсів. У результаті, застосувавши нову тактику, їм вдалося взяти Авдіївку, і тепер той самий підхід використовується і в інших місцях.

"З Покровськом ситуація повторюється: противник обходить його з двох боків, а на півночі виходить до кордону з Дніпропетровською областю. Однак говорити про швидкий успіх зарано - на цьому напрямку вони вже півроку безрезультатно просуваються", - підкреслив офіцер.

Ситуація в Сумській області

Що стосується Сумської області, за словами Ткачука, Росія прагне створити напругу вздовж лінії зіткнення, заважаючи українським силам закріпитися на позиціях. Однак тут є і позитивні моменти: російське угруповання чисельністю близько 25 тисяч осіб розділене на невеликі тактичні напрямки, що ускладнює координацію.

"На Сумщині росіяни, ймовірно, спробують розтягнути фронт уздовж усього кордону з Україною", - резюмував він.

Наступ РФ 2025 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що десятки тисяч штурмовиків РФ пішли в наступ. Близько 125 тисяч російських військових зосереджені біля кордонів Сумської та Харківської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на сім областей і готує "ударний кулак". Кремлю необхідно накопичити відповідні ресурси і резерви, пояснив Ігор Романенко.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.

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