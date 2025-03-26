Деталі режиму тиші та зміна позиції Європи: головні новини України (дайджест)

Новини України 26 березня станом на 20:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 20:00 26 березня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, twitter.com/USNATO

Головні новини України станом на 20:00. Добірка Главреда:

Спалахнули пожежі: РФ атакувала дронами Охтирку на Сумщині

У ніч на 26 березня армія РФ атакувала дронами місто Охтирка в Сумській області. Спалахнули пожежі.

Унаслідок удару трьох безпілотників пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарські будівлі та кіоски на території ринку. Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

відео дня

Президент США Дональд Трамп припустив, що Росія "тягне час" і намагається відстрочити досягнення повного перемир'я з Україною. Про це пише Politico.

Водночас Трамп, як і раніше, вірить у те, що Москва в кінцевому підсумку хоче припинення війни.

Відповідаючи на запитання репортера телеканалу Newsmax, чи вважає він, що Кремль тягне час, Трамп сказав, що, на його думку, "Росія хоче побачити кінець" свого повномасштабного вторгнення.

Вступ України до Євросоюзу завдяки проведеним реформам може стати реальністю ще до 2032 року. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час дискусії в рамках Центру європейської політики з нагоди 68-ї річниці підписання Римських договорів, які стали основою для створення ЄС, повідомляє Укрінформ.

РФ атакувала дронами об'єкти інфраструктури, спалахнули пожежі: подробиці атаки

У ніч на 26 березня російська окупаційна армія атакували Україну 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 56 БпЛА. Наслідки ворожої атаки зафіксували в чотирьох областях.

Як повідомило командування Повітряних сил у Telegram, станом на 9:00 підтверджено збиття 56 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на півдні, півночі, сході та в центрі країни.

Британія зробила заяву та звернулася до Путіна: до чого закликають диктатора

На тлі перемовин в Ер-Ріяді між Україною, Росією та США, Велика Британія закликала Москву не зволікаючи погодитися на безумовне припинення вогню з Україною. Про це йдеться у заяві британського Міністерства закордонних справ.

Росія планує завершити війну до 2026 року - Скібіцький

Росія планує завершити "українське питання" до 2026 року, інакше ніколи не зможе наздогнати рівень США і Китаю. Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час круглого столу "Нові контури європейської безпеки", пише Телеграм-канал ГУР.

Просування в Бєлгородській області: яке завдання можуть виконувати ЗСУ

ЗСУ можуть розгортати певні дії в Бєлгородській області, щоб зняти російський тиск на території Курської області. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо NV.

Він наголосив, що стосовно аналізу ситуації на Бєлгородщині наразі можна орієнтуватися лише на неофіційні джерела, оскільки Генеральний штаб ЗСУ це не підтверджує.

У Трампа вказали на цікавий нюанс в Будапештському меморандумі: виникнув скандал

Спецпредставник президента США Річард Гренелл заявив, що Україна ніколи не володіла власною ядерною зброєю, а арсенал, який перебував на її території, належав Росії. Ці слова викликали бурхливу реакцію політиків і дипломатів. У своєму пості в соцмережі X Гренелл вирішив "прояснити" ситуацію з Будапештським меморандумом.

Інтенсивні дощі та похолодання: Україну накриє потужний циклон

В Україні ще очікуються періоди похолодання, тому не варто класти пуховики до шаф. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, градуси "скакатимуть то вгору, то вниз".

В Україні ввели нові правила виплати пенсій: що змінилось для всіх українців

Кабінет міністрів спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для внутрішньо переміщених осіб, українців за кордоном і громадян на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

"Реакція буде нищівною": Рютте різко пригрозив Путіну

Країна-агресор Росія зіткнеться з усією силою та люттю НАТО у разі вторгнення в країну-члена Альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише The Guardian.

Під час виступу у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Рютте привітав країну з тим, що вона витрачає 4,7% ВВП на оборону. Відповідний показник є найвищим серед країн-членів НАТО.

Україна і США погодили списки об'єктів для енергетичного перемир'я, але є нюанс

Україна і США погодили перелік енергетичних об'єктів, які не може атакувати РФ у рамках часткового припинення вогню. Про це заявили в Міненерго у відповідь на запит Європейської правди.

Зазначається, що США знають про вимоги Києва щодо енергетичного перемир'я. Водночас перелік енергетичних об'єктів, які РФ погодила зі Штатами нібито відрізняється.

В ЄС назвали умову для зняття санкцій з РФ: на що має піти Путін

Виведення російських військ з України буде однією з головних умов для скасування або зміни санкцій ЄС проти країни-агресорки. Про це заявив речник Європейської комісії, передає Reuters.

Генштаб жорстко відповів на звинувачення РФ у "порушенні умов припинення вогню"

Генеральний штаб ЗСУ офіційно заперечує заяви міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення вогню по енергетичних об'єктах.

"Так, 25-26 березня Сили оборони України не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об'єктах РФ у Курській та Брянській областях, а також по енергетичних об'єктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму", - йдеться в повідомленні в Telegram Генштабу ЗСУ.

Європа відмовилась від ідеї миротворців в Україні та пропонує альтернативу - ЗМІ

ЄС відмовився від ідеї відправки миротворців в Україну та зосередився на інших механізмах безпеки. Зусилля щодо гарантій безпеки для України зміщуються від розміщення військ до альтернативних рішень через політичні й логістичні труднощі, а також можливий опір з боку Росії та США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімних високопосадовців.

Журнал The Atlantic опублікував повне листування членів адміністрації президента США Дональда Трампа, в якому йшлося про удари по Ємену.

У листуванні, яке публікує The Atlantic і яке почалося всього за півгодини до вильоту перших винищувачів, обговорювали точні години атак: запуск F-18, виліт дронів MQ-9, а також застосування ракет Tomahawk з моря.

В ОП попередили про відповідь у разі порушення РФ угоди про припинення вогню

На зустрічі в Ер-Ріяді українська та американська команди продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американською стороною ще в Джидді, повідомив заступник керівника Офісу президента, екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Павло Паліса.

"Щодо зустрічі в Ер-Ріяді: продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американською стороною ще в Джидді. Погодили припинення вогню щодо енергетичних об'єктів і в Чорному морі, яке набуває чинності з моменту публікації спільної заяви зі США", - написав він у Telegram.

США не включили пункт про відповідальність за порушення Росією режиму тиші - Подоляк

США уникають пункт про відповідальність за порушення режиму тиші, однак без інструментів примусу РФ буде неможливо змусити до миру. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Він додав, що РФ використовує переговори для затягування війни і не хоче швидкого миру. Ворог імітує готовність до миру, але при цьому посилює інтенсивність ударів по Україні.

F-16 б'ють росіян ракетами на території РФ: український пілот розкрив деталі

Майже щодня українські пілоти винищувачів F-16 виконують кілька польотів на ураження противника за лінією бойового зіткнення, а також на території Російської Федерації та на тимчасово окупованій росіянами території України.

Льотчики F-16 виконують також польоти на прикриття інших бойових літаків своїх побратимів, розповів в інтерв'ю один з українських пілотів.

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