Україна і США погодили списки об'єктів для енергетичного перемир'я, але є нюанс

Списки, які були узгоджені зі США, відрізняються від російських.

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Україна і США погодили енергооб'єкти, які не може атакувати РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

Україна та США погодили списки об'єктів для енергетичного перемир'я

Списки України та РФ відрізняються

Україна і США погодили перелік енергетичних об'єктів, які не може атакувати РФ у рамках часткового припинення вогню. Про це заявили в Міненерго у відповідь на запит Європейської правди.

Зазначається, що США знають про вимоги Києва щодо енергетичного перемир'я. Водночас перелік енергетичних об'єктів, які РФ погодила зі Штатами нібито відрізняється.

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"Україна передала і погодила з американською стороною типологію об'єктів по всіх об'єктах енергетичної інфраструктури в рамках домовленості про зупинку взаємних ударів. Це стосується електроенергетичного, нафтогазового комплексів, атомної та вугільної промисловості, енергетичного машинобудування - виробництва енергетичного обладнання", - йдеться в повідомленні.

У переліку, який надала РФ, відсутні об'єкти нафто- і газовидобутку. По цих об'єктах останнім часом завдається найбільше ударів.

Переговори в Саудівській Аравії - останні новини

Як повідомляв Главред, у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я після переговорів США і РФ у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. Делегації від Вашингтона і Москви обговорювали "вузьку" пропозицію про припинення вогню в Чорному морі між українськими та російськими військами.

Після переговорів РФ і США в Саудівській Аравії було оприлюднено список вимог Москви. Росія висунула власні вимоги для завершення війни.

25 березня в Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між Україною та США. Після цього у Зеленського розкрили деталі переговорів в Ер-Ріяді. Під час першого дня переговорів в Ер-Ріяді обговорювали питання безпеки судноплавства в Чорному морі та інфраструктури, повідомив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко. Питання спільної заяви може вирішуватися в останній момент переговорів, пояснив Лещенко.

Пізніше стало відомо, про що домовилися США з Україною та РФ під час переговорів у Саудівській Аравії. Представники США провели серію окремих зустрічей з українською та російською делегаціями. Переговори між США, Україною та РФ, які відбулися 23-25 березня в Ер-Ріяді, завершилися. Росія погодилася забезпечити вільне і безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні, йдеться в заяві Білого дому.

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