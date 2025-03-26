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В Україні ввели нові правила виплати пенсій: що змінилось для всіх українців

Юрій Берендій
26 березня 2025, 14:54
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Кабмін провів зміни у процедурі виплаті пенсій та зробив єдині правила для отримання виплат від держави незалежно від місця перебування українців.
В Україні ввели нові правила виплати пенсій: що змінилось для всіх українців
Виплата пенсій - в Україні для всіх змінили правила виплати пенсій / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Що зміниться у виплаті пенсій для українців
  • Як пройти фізичну ідентифікацію для отримання пенсії
  • Що робити, якщо припинили виплату пенсії

Кабінет міністрів спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для внутрішньо переміщених осіб, українців за кордоном і громадян на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Відтепер пенсійні виплати здійснюватимуться за єдиними правилами для всіх українців, незалежно від їхнього місця перебування – в Україні, на ТОТ чи за кордоном.

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Ключові зміни:

  • Пенсіонери можуть отримувати виплати на рахунок будь-якого українського банку, а не лише в Ощадбанку.
  • Громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або на ТОТ, повинні проходити фізичну ідентифікацію раз на рік – до 31 грудня.
  • Пенсіонери на ТОТ мають здійснювати хоча б одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців, якщо протягом цього періоду не проходили фізичну ідентифікацію.

"Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної території України (наприклад, на ТОТ або за кордоном) — живий, і кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він", - наголосили в Мінсоцполітики.

Крім того, у Міністерстві звертають увагу на те, що виплата пенсій громадянам, які залишилися на ТОТ або виїхали з нього, можлива лише за умови підтвердження, що вони не отримують пенсію від РФ. Для цього потрібно подати до Пенсійного фонду заяву у довільній формі.

Що таке фізична ідентифікація і як її пройти

У Міністерстві соціальної політики пояснили, що фізична ідентифікація – це процедура підтвердження особи, яку можна пройти як віддалено, так і особисто.

Способи проходження фізичної ідентифікації:

Що робити, якщо виплату пенсії припинили

Виплата пенсії може бути припинена, якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію вчасно або, у випадку проживання на ТОТ, якщо на банківському рахунку не було руху коштів понад шість місяців.

Для відновлення виплат (якщо припинення відбулося до 20 березня 2025 року) необхідно:

  • Подати заяву до ПФУ із зазначенням банківського рахунку для отримання виплат.
  • Пройти фізичну ідентифікацію одним із доступних способів.

Способи подачі заяви:

  • Особисто.
  • Онлайн через вебпортал ПФУ або за допомогою "Дія.Підпис" (Дія ID).
  • Для осіб за кордоном – поштою разом із документом, що підтверджує факт перебування в живих.

В Мінсоцполітики наголосили, що ПФУ ухвалить рішення про поновлення пенсії, якщо фізична ідентифікація була пройдена протягом року з моменту припинення виплат. У разі пізнішого звернення потрібно повторно пройти ідентифікацію та подати заяву на поновлення.

Пенсії в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні з квітня відбудеться індексація пенсій для працюючих пенсіонерів. З 1 квітня пенсійні виплати зростуть для майже 630 тисяч осіб.

Це буде другий етап перерахунку пенсій, який стосуватиметься деяких пенсіонерів, що продовжують працювати. Як повідомляє Пенсійний фонд України, підвищення отримають ті, хто на 1 березня 2025 року має 24 місяці додаткового страхового стажу після виходу на пенсію. Також перерахунок проведуть тим, у кого менше 24 місяців стажу, але з моменту призначення або останнього перегляду виплат минуло понад два роки, повідомляє Главред.

Водночас у деяких випадках пенсії можуть бути скорочені. Пенсійний фонд пояснює, що це відбувається за рішенням суду, постановою або вироком і стосується осіб із фінансовими зобов’язаннями. Зокрема, йдеться про боржників за аліментами або тих, хто завдав матеріальної шкоди підприємству чи фізичній особі.

Інші новини:

Що за відомство Мінсоцполітики?

Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпеченнярівних прав і можливостей для дітей, які повернулися, та у сфері соціального захисту.

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