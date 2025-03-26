В ОП попередили про відповідь у разі порушення РФ угоди про припинення вогню

Українці прагнуть справжнього і справедливого миру, наголосив Павло Паліса.

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Павло Паліса прокоментував перебіг переговорів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/PavloPalisa

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Українська та американська команди продовжили технічні консультації

Україна відповість у разі порушення РФ домовленостей

На зустрічі в Ер-Ріяді українська та американська команди продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американською стороною ще в Джидді, повідомив заступник керівника Офісу президента, екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Павло Паліса.

"Щодо зустрічі в Ер-Ріяді: продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американською стороною ще в Джидді. Погодили припинення вогню щодо енергетичних об'єктів і в Чорному морі, яке набуває чинності з моменту публікації спільної заяви зі США", - написав він у Telegram.

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Паліса зазначив, що представники України попередили американську команду, що росіяни "будуть тягнути час і висувати додаткові умови".

"Це ще один доказ того, що саме українці прагнуть справжнього і справедливого миру. Нас цікавить паритетне припинення вогню, і ми будемо негайно відповідати в разі порушення домовленостей", - наголосив він.

Щодо "червоних ліній" української сторони заступник керівника Офісу президента акцентував: "Жодних розмов про територіальні поступки. Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов".

"Продовжуємо роботу над дієвими механізмами контролю припинення вогню та отримання ефективних гарантій безпеки, адже очевидно, що довіри до ворожої сторони немає", - резюмував Паліса.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я. Делегації від Вашингтона і Москви обговорювали "вузьку" пропозицію щодо припинення вогню в Чорному морі море між українськими та російськими військами.

Нагадаємо, раніше Генштаб жорстко відповів на звинувачення РФ у "порушенні умов припинення вогню". Військове відомство РФ поширює неправдиві і безпідставні звинувачення, підкреслили в Генштабі.

Як повідомляв Главред, у Зеленського висловилися про ймовірний сценарій завершення війни. Кремль створює нестабільність у різних регіонах, підкреслив Михайло Подоляк.

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Хто такий Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

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