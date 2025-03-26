В ОП попередили про відповідь у разі порушення РФ угоди про припинення вогню

Важливо:
- Українська та американська команди продовжили технічні консультації
- Україна відповість у разі порушення РФ домовленостей
На зустрічі в Ер-Ріяді українська та американська команди продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американською стороною ще в Джидді, повідомив заступник керівника Офісу президента, екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Павло Паліса.
"Щодо зустрічі в Ер-Ріяді: продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американською стороною ще в Джидді. Погодили припинення вогню щодо енергетичних об'єктів і в Чорному морі, яке набуває чинності з моменту публікації спільної заяви зі США", - написав він у Telegram.
Паліса зазначив, що представники України попередили американську команду, що росіяни "будуть тягнути час і висувати додаткові умови".
"Це ще один доказ того, що саме українці прагнуть справжнього і справедливого миру. Нас цікавить паритетне припинення вогню, і ми будемо негайно відповідати в разі порушення домовленостей", - наголосив він.
Щодо "червоних ліній" української сторони заступник керівника Офісу президента акцентував: "Жодних розмов про територіальні поступки. Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов".
"Продовжуємо роботу над дієвими механізмами контролю припинення вогню та отримання ефективних гарантій безпеки, адже очевидно, що довіри до ворожої сторони немає", - резюмував Паліса.
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Хто такий Павло Паліса
Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.
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