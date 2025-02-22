Україна очікує на нові винищувачі F-16 від Нідерландів цього року - Зеленський

Президент Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

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Україна очікує на продовження постачання винищувачів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Командування Повітряних Сил ЗСУ

Ключові тези Зеленського:

Україна очікує на нові винищувачі у 2025 році

Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів

Нідерланди підтримують принцип "нічого про Україну без України"

Україна розраховує на подальше постачання винищувачів F-16 у 2025 році. Українське небо має бути захищеним від російських загроз. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у соцмережі X (Twitter).

Президент провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, під час якої обговорив зміцнення безпеки України та Європи.

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"Важлива розмова про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі. Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи", - розповів глава держави.

Зеленський підкреслив, що Україна та Нідерланди погоджуються, що посилення оборонного потенціалу є гарантією безпеки не лише України, а й усієї Європи.

"Вдячні Нідерландам за всю надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України – це важливо для стабільності всієї Європи. Очікуємо в цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним. Дякую за підтримку", - наголосив президент.

Що відомо про F-16 / Інфографіка: Главред

Літаки F-16 для України - останні новини

Як повідомляв Главред, Україна не отримала обіцяні бельгійські винищувачі F-16 до кінця 2024 року. Бельгія планує передати Україні близько 30 F-16 до 2028 року, але технічні проблеми та очікування на нові F-35 впливають на графік.

Також міністр оборони України Рустем Умеров у Гаазі зустрівся з главою Міноборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом та узгодив оборонні поставки на 2025 рік. Головний пріоритет – передача нової партії винищувачів F-16, продовження навчання українських пілотів і технічного персоналу.

Крім цього, F-16 в Україні вже застосовують ракети AIM-9C проти російських літаків. Спочатку літаки використовуватимуть для захисту тилу, а після набуття досвіду – у наступальних операціях.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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