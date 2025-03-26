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Просування в Бєлгородській області: яке завдання можуть виконувати ЗСУ

Марія Николишин
26 березня 2025, 13:25
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Населені пункти, де можуть тривати бої, знаходяться неподалік від Курської області.
Просування в Бєлгородській області: яке завдання можуть виконувати ЗСУ
Події в Бєлгородській області / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Головне із заяви експерта:

  • Події у Бєлгородській області можуть зменшити тиск росіян на Курщині
  • Росія може перекидати свої війська

ЗСУ можуть розгортати певні дії в Бєлгородській області, щоб зняти російський тиск на території Курської області. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо NV.

Він наголосив, що стосовно аналізу ситуації на Бєлгородщині наразі можна орієнтуватися лише на неофіційні джерела, оскільки Генеральний штаб ЗСУ це не підтверджує.

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За його словами, якщо звертати увагу на російську інформацію, то бойові дії тривають біля російських населених пунктів Поповка, Демидівка і Графівка.

"Якщо ми зараз відкриємо мапу, то побачимо, що ці три населені пункти, де можуть тривати бої, вони знаходяться неподалік від Курської області. Тобто, від того самого Суджанського району, де нещодавно ми слідкували за подіями у зв'язку з відступом наших військ", - сказав Попович.

Він також додав, що росіяни, ймовірно, здійснюють перекидання військ.

"Робимо висновок, що ці можливі дії у Бєлгородській області були спрямовані на те, щоб зняти тиск з Курської області, де зараз Російська Федерація намагається вичавити наші війська остаточно з території Курської області. Такий зв'язок я бачу", - підсумував військовий оглядач.

Ситуація в Бєлгородській області - що відомо

Як повідомляв Главред, 20 березня у звіті Інституту вивчення війни говорилось, що українські сили просунулися на південь і південний захід від Демидівки, вздовж міжнародного кордону на північний захід від міста Бєлгород.

24 березня стало відомо, що Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8 у Бєлгородській області країни-агресорки Росії.

Крім того, в матеріалі Bild зазначалось, що ЗСУ наступають на кілька населених пунктів у 10-кілометровій смузі, частина підрозділів просунулася на глибину від 500 метрів до 2 км від кордону.

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Хто такий Денис Попович?

Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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