Генштаб жорстко відповів на звинувачення РФ у "порушенні умов припинення вогню"

Головне:
- Генеральний штаб офіційно заперечує заяви міністерства оборони РФ
- ЗСУ не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об'єктах РФ
Генеральний штаб ЗСУ офіційно заперечує заяви міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення вогню по енергетичних об'єктах.
"Так, 25-26 березня Сили оборони України не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об'єктах РФ у Курській та Брянській областях, а також по енергетичних об'єктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму", - йдеться в повідомленні в Telegram Генштабу ЗСУ.
У Генштабі ЗСУ наголошують, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб "затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду і типові російські спроби обдурити світ".
Припинення вогню - останні новини за темою
Раніше у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я. Делегації від Вашингтона і Москви обговорювали "вузьку" пропозицію щодо припинення вогню в Чорному морі морем між українськими та російськими військами.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом попросив надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення.
Як повідомляв Главред, у Зеленського висловилися про ймовірний сценарій завершення війни. Кремль створює нестабільність у різних регіонах, підкреслив Михайло Подоляк.
Інші новини:
- РФ найближчим часом відновить ракетні удари: українців попередили про небезпеку
- ЗСУ розгромили базу РФ у Курській області: Генштаб розкрив подробиці
- Кабмін надав бронь від мобілізації ще одній категорії чоловіків: хто в списку
Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред