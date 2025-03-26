Генштаб жорстко відповів на звинувачення РФ у "порушенні умов припинення вогню"

Військове відомство РФ поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, підкреслили в Генштабі.

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У ЗСУ зробили заяву щодо питання припинення вогню / колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, 36 ОБрМП

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Генеральний штаб офіційно заперечує заяви міністерства оборони РФ

ЗСУ не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об'єктах РФ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно заперечує заяви міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення вогню по енергетичних об'єктах.

"Так, 25-26 березня Сили оборони України не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об'єктах РФ у Курській та Брянській областях, а також по енергетичних об'єктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму", - йдеться в повідомленні в Telegram Генштабу ЗСУ.

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У Генштабі ЗСУ наголошують, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб "затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду і типові російські спроби обдурити світ".

Припинення вогню - останні новини за темою

Раніше у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я. Делегації від Вашингтона і Москви обговорювали "вузьку" пропозицію щодо припинення вогню в Чорному морі морем між українськими та російськими військами.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом попросив надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення.

Як повідомляв Главред, у Зеленського висловилися про ймовірний сценарій завершення війни. Кремль створює нестабільність у різних регіонах, підкреслив Михайло Подоляк.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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