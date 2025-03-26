В ЄС назвали умову для зняття санкцій з РФ: на що має піти Путін

Нещодавно країни ЄС продовжили дію двох пакетів санкцій проти РФ.

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Умова для зняття санкцій з РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Виведення військ РФ з України – головна умова для зняття санкцій

Рішення щодо санкцій мають підтримати 27 країн-членів ЄС

Виведення російських військ з України буде однією з головних умов для скасування або зміни санкцій ЄС проти країни-агресорки. Про це заявив речник Європейської комісії, передає Reuters.

Зазначається, що в кінці січня та на початку березня країни ЄС продовжили дію двох пакетів санкцій проти РФ ще на шість місяців. Проте будь-які зміни до обмежень потребують одностайного рішення серед 27 країн-членів ЄС.

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"Припинення російської неспровокованої і невиправданої агресії в Україні та безумовне виведення всіх російських збройних сил з усієї території України було б однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій", - наголосив речник ЄС.

У Reuters додали, що під час перемовин у Саудівській Аравії США погодилися допомогти Росії позбутися західних санкцій на постачання продовольства, добрив та судноплавних компаній як передумови для укладення угоди про морську безпеку в Чорному морі.

Відомо, що більшість санкцій, які перелічив Кремль, є обмеженнями ЄС.

Санкції проти РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україна може розглянути варіант послаблення санкцій проти Росії, якщо це сприятиме досягненню справедливості та безпеки в рамках мирної угоди.

13 березня стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа посилює санкції проти Росії. Зазначалось, що команда Трампа накладає додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори шляхом подальшого обмеження доступу Росії до платіжних систем США.

19 лютого посли Європейського Союзу погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України.

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