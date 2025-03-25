РФ 'просунула' на переговорах 2 питання, які вигідніші їй, ніж Україні – експерт

Росія "грає жорстко" і нав’язує Сполученим Штатам на переговорах ті умови, які вигідніші для Москви.

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РФ "просунула" на переговорах два питання, які вигідніші їй, ніж Україні/ колаж: Главред, фото: 21-я ОМБр, скрін YouTube

Основні тези Майкла Кларка:

РФ використовує переговори для просування власних інтересів

На переговорах у Саудівській Аравії зараз підіймається два питання

Обидві ініціативи більше вигідні для Росії, ніж для України

Країна-агресорка Росія використовувала переговори щодо припинення вогню, які відбулися в Саудівській Аравії, щоб просувати власні інтереси.

Зокрема, РФ намагається просунути свої інтереси щодо Чорноморського флоту та енергетичної інфраструктури. Про це заявив британський військовий аналітик і професор Майкл Кларк в ефірі Sky News.

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"Росіяни дуже хочуть повернутися до Чорноморської угоди, тому що прагнуть безперешкодно вивозити вантажі. Наразі вони не можуть цього зробити через загрозу з боку українських сил", — зазначив Кларк.

Він розповів, що зараз на порядку денному перебувають два питання – необстрілювання енергетичних об’єктів та відновлення зернової угоди щодо Чорного моря. На думку Кларка, обидві ці ініціативи більше вигідні країні-агресорці Росії, ніж Україні.

"Це дуже обмежене припинення вогню, і його рамки стають ще вужчими. Але саме цього й хоче Москва, бо саме ці умови приносять їй найбільшу користь", – наголосив експерт.

Також він звернув увагу на різницю в підходах. За його словами, Сполучені Штати Америки налаштовані на те, щоб швидко досягнути домовленостей. У той же час Росія діє повільно та методично, використовуючи досвід "жорсткої дипломатії".

Переговори України, США і Росії у Саудівській Аравії – останні новини

Як повідомляв Главред, у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я після переговорів США і РФ у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. Делегації від Вашингтона і Москви обговорювали "вузьку" пропозицію щодо припинення вогню в Чорному морі між українськими та російськими військами.

Після переговорів РФ та США у Саудівській Аравії було оприлюднено список вимог Москви. Росія висунула власні вимоги для завершення війни.

25 березня в Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між Україною та США. Після цього у Зеленського розкрили деталі переговорів в Ер-Ріяді. Під час першого дня переговорів в Ер-Ріяді обговорювали питання безпеки судноплавства в Чорному морі та інфраструктури, повідомив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко. Питання спільної заяви може вирішуватися в останній момент переговорів, пояснив Лещенко.

Пізніше стало відомо, про що домовилися США з Україною та РФ під час переговорів в Саудівській Аравії. Представники США провели серію окремих зустрічей із українською та російською делегаціями. Переговори між США, Україною та РФ, які пройшли 23-25 березня в Ер-Ріяді, завершилися. Росія погодилася забезпечити вільне та безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні, йдеться у заяві Білого дому.

Зеленський назвав 5 пунктів домовленостей з США і РФ. Президент України Володимир Зеленський підсумував переговори США та України, США та Росії в Саудівській Аравії. За словами очільника країни, сторони домовилися про тишу на морі та вільне судноплавство.

Главред зібрав інформацію про всі результати переговорів в Саудівській Аравії. В США, Росії та Україні заявили про результати переговорів між сторонами в Саудівській Аравії – названо ключові теми розмов та, що це означає для України.

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Хто такий Майкл Кларк Майкл Кларк - британський експерт з оборони та безпеки, а також колишній керівник Королівського інституту об'єднаних служб, лондонського аналітичного центру з питань оборони та безпеки, пише Радіо Свобода.

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