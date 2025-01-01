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Збільшення пенсії на майже тисячу гривень: хто може розраховувати на надбавку

Анна Косик
1 січня 2025, 09:58
790
Деякі пенсіонери в Україні зможуть отримати більшу пенсію вже за січень 2025 року.
Пенсионерка, деньги
Спеціальна надбавка для деяких пенсіонерів передбачена законом / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Спеціальна надбавка передбачена для однієї з категорій пенсіонерів
  • Надбавка складає 40% від прожиткового мінімуму
  • Для отримання більшої пенсії потрібно звернутися зі спеціальною заявою

З січня 2025 року українські пенсіонери, які досягли 80-річного віку, можуть оформити спеціальну надбавку до пенсії. Про це йдеться у законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

На збільшення пенсії можуть розраховувати ті громадяни, які мають погіршений стан здоров'я. Надбавка становить 40% від прожиткового мінімуму, тобто від 2361 гривень, що складає 944 гривні.

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Закон передбачає низку умов для надання пенсіонерам надбавки, а саме:

  • Проживання пенсіонера на самоті.
  • Отримання пенсійної виплати за віком.
  • Потребу у догляді від сторонніх осіб через погіршення стану здоров'я.

Для отримання збільшеної пенсії за рахунок спеціальної надбавки громадянину необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та переліком документів, до якого входить: паспорт, РНОКПП, виписка з ПФУ, яка засвідчує, що пенсіонер, станом на зараз, не отримує надбавки на догляд та висновок лікарсько-консультативної комісії про погіршений стан здоров'я.

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні пенсіонери отримують регулярні грошові виплати – пенсії. Однак, у деяких випадках ця виплата може припинитись. Зокрема, зазначається, що виплата пенсії може припинитись за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду.

Напередодні повідомлялося, що в Україні буде впроваджений обов'язковий накопичувальний рівень пенсійної системи. Його планують запровадити вже з 1 січня 2026 року. Таким чином, виплати будуть залежати від того, скільки людина накопичила на своєму індивідуальному пенсійному рахунку, який буде відкритий для кожного працюючого українця. Роботодавці та держава будуть поповнювати цей рахунок щомісяця.

Раніше також стало відомо, що у 2025 році вступають в силу нові вимоги для громадян, які планують виходити на пенсію. Мінімальна кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком, зросте.

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Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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