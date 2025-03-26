F-16 б'ють росіян ракетами на території РФ: український пілот розкрив деталі

Майже кожна ракета F-16 влучає в ціль, каже пілот українського винищувача.

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Українські F-16 завдають ударів по росіянах / Колаж Главреда, фото: УНІАН

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F-16 виконують польоти на ураження ворога за лінією бойового зіткнення

Понад 80% випущених ракет F-16 ЗСУ влучають у ціль

Майже щодня українські пілоти винищувачів F-16 виконують кілька польотів на ураження противника за лінією бойового зіткнення, а також на території Російської Федерації та на тимчасово окупованій росіянами території України.

Льотчики F-16 виконують також польоти на прикриття інших бойових літаків своїх побратимів, розповів в інтерв'ю один з українських пілотів.

"Майже кожна ракета приходить у ціль... Понад 80% випущених нами ракет приходять у ціль. Знищують як Shahed, так і крилаті ракети морського, повітряного і наземного базування", - розповів український бойовий льотчик.

За його словами, цілі ударів завчасно відомі, розвідка працює досить непогано. Він пояснив, що українська військова розвідка дуже швидко адаптується і отримує актуальні дані.

/ Главред

"Наразі ми можемо наносити удари тільки в тактичну глибину, проте ефективність цих ударів дуже висока: якщо ми захочемо, то наша бомбочка залетить комусь у віконце", - додав український пілот.

Дивіться відео - інтерв'ю українського пілота F-16:

F-16 для України - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський повідомив про прибуття нової партії винищувачів F-16. Президент спростував фейк про нібито збиття F-16 над Сумською областю.

Як повідомляв Главред, обіцяні Бельгією винищувачі F-16 досі не надійшли в Україну, хоча їх передача була запланована до кінця 2024 року. Загалом Бельгія планує передати Україні близько 30 літаків F-16 до 2028 року.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер пояснив, що передача F-16 Україні відтерміновується до 2026 року через очікувані поставки нових F-35. Водночас він не відкинув можливості відправки деяких F-16 уже цього року - однак тільки для використання як джерела запчастин.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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