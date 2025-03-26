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РФ атакувала дронами об'єкти інфраструктури, спалахнули пожежі: подробиці атаки

Анна Ярославська
26 березня 2025, 10:23
156
Унаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкаська область.
Атака дронів 26 березня 2025 року
Що відомо про наслідки атаки дронів РФ у ніч на 26 березня / Колаж: Главред, фото: ДСНС Сумщини, t.me/dnipropetrovskaODA

Головні тези:

  • РФ запустила по Україні понад сотню дронів
  • Пошкоджено об'єкти інфраструктури
  • Сили ППО збили 56 БпЛА

У ніч на 26 березня російська окупаційна армія атакували Україну 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 56 БпЛА. Наслідки ворожої атаки зафіксували в чотирьох областях.

Як повідомило командування Повітряних сил у Telegram, станом на 9:00 підтверджено збиття 56 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на півдні, півночі, сході та в центрі країни.

відео дня

48 ворожих безпілотників-імітаторів - локально втрачено (без негативних наслідків).

Унаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Звіт Повітряних сил
Звіт Повітряних сил / Фото: t.me/kpszsu

Атака дронів на Черкаську область

Унаслідок російської дронової атаки на Черкащині пошкоджено інфраструктурний об'єкт і складське приміщення приватного підприємства.

"З ночі наша Черкаська область була під ворожим прицілом. Більшість ударних дронів РФ спрямувала на обласний центр. Внаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури. Пожежу там уже ліквідували", - написав у Telegram начальник ОВА Ігор Табурець.

За його словами, уламками збитої цілі пошкоджено складські приміщення приватного підприємства.

Загалом над Черкаською областю збили 12 російських безпілотників.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

РФ атакувала дронами об'єкти інфраструктури, спалахнули пожежі: подробиці атаки
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака на Кривий Ріг

Унаслідок російської дронової атаки в Кривому Розі Дніпропетровської області спалахнули пожежі. Пошкоджено підприємство, адмінбудівлю, склади та автомобілі. Обійшлося без постраждалих.

"Уночі ворог атакував область безпілотниками. Через це в Кривому Розі сталося кілька загорянь. Вогонь рятувальники приборкали. У місті пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення, підприємство та шість авто", - написав у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

Також з вечора 25 березня окупанти били по Нікопольському району. Під удар потрапили райцентр і Марганецька громада. Там пошкоджено два багатоквартирні будинки, підприємство та легковик.

Загалом над Дніпропетровщиною знищили сили 12 БпЛА.

  • Наслідки атаки дронів на Кривий Ріг
    Наслідки атаки дронів на Кривий Ріг Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки дронів на Кривий Ріг
    Наслідки атаки дронів на Кривий Ріг Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки дронів на Кривий Ріг
    Наслідки атаки дронів на Кривий Ріг Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки дронів на Кривий Ріг
    Наслідки атаки дронів на Кривий Ріг Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки удару РФ по Кіровоградщині

Очільник Кіровоградської ОДА Андрій Райкович повідомив, що впродовж восьми годин у регіоні тривала повітряна тривога.

У Маловисківській громаді уламками збитого ворожого безпілотника пошкоджено вікна в приватному домоволодінні.

Обійшлося без постраждалих.

Прилеглу територію обстежують фахівці.

Наслідки атаки на Кіровоградську область
Наслідки атаки на Кіровоградську область / t.me/kirovogradskaODA

Дроновий удар РФ по Сумщині

Як писав Главред, у ніч на 26 березня армія РФ атакувала дронами місто Охтирка в Сумській області. Спалахнули пожежі.

Унаслідок удару трьох безпілотників пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарські будівлі та кіоски на території ринку.

За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

  • Наслідки атаки дронів на Охтирку на Сумщині
    Наслідки атаки дронів на Охтирку на Сумщині Фото: ГосЧС, t.me/Sumy_news_ODA
  • Наслідки атаки дронів на Охтирку на Сумщині
    Наслідки атаки дронів на Охтирку на Сумщині Фото: ГосЧС, t.me/Sumy_news_ODA
  • Наслідки атаки дронів на Охтирку на Сумщині
    Наслідки атаки дронів на Охтирку на Сумщині Фото: ГосЧС, t.me/Sumy_news_ODA
  • Наслідки атаки дронів на Охтирку на Сумщині
    Наслідки атаки дронів на Охтирку на Сумщині Фото: ГосЧС, t.me/Sumy_news_ODA
  • Наслідки атаки дронів на Охтирку на Сумщині
    Наслідки атаки дронів на Охтирку на Сумщині Фото: ГосЧС, t.me/Sumy_news_ODA
  • Наслідки атаки дронів на Охтирку на Сумщині
    Наслідки атаки дронів на Охтирку на Сумщині Фото: ГосЧС, t.me/Sumy_news_ODA

Уранці 26 березня в ДСНС уточнили, що рятувальники ліквідовують наслідки атаки ворожих БпЛА по місту Охтирка.

"Виникла пожежа. Ударною хвилею пошкоджено нежитлові приміщення, багатоквартирні будинки, магазини та адмінбудівлі. Рятувальники оперативно ліквідували осередки загоряння та евакуювали громадян, які перебували в пошкоджених приміщеннях", - ідеться у повідомленні.

Сапери вилучили вибухонебезпечні предмети. На місці події розгорнуто мобільний Пункт незламності.

Нагадаємо, з вечора 24 березня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе Шахед. У низці областей є "прильоти", спалахнули пожежі. Крім того, постраждали люди.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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