Росія планує завершити війну до 2026 року - Скібіцький

Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року.

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РФ планує завершити війну до 2026 року / Колаж: Главред, фото: РБК-Україна, 38 окрема бригада морської піхоти

Що сказав Скібіцький:

Росія боїться лідерства США і Китаю

У Москві створено геополітичний прогноз на 2026-2035 роки

Росія планує завершити "українське питання" до 2026 року, інакше ніколи не зможе наздогнати рівень США і Китаю. Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час круглого столу "Нові контури європейської безпеки", пише Телеграм-канал ГУР.

За інформацією Скібіцького, Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року. Шість із них пов'язані з північною Європою.

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"Північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща зараз розуміє, що це - безпосередня загроза", - пояснив він.

Зокрема, у Москві створено геополітичний прогноз на 2026-2035 роки з оцінкою його наслідків до 2045 року. У документах визначено, що "українське питання" має бути завершене до 2026-го.

"Бо якщо війна триватиме ще 5-10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати і стати на один рівень зі США та Китаєм", - додав представник ГУР.

На завершення Скібіцький додав, що роль України є важливою в нових підходах до організації європейської системи безпеки.

Новий напад РФ - новини за темою

Нагадаємо, Росія відпрацювала план нападу на Фінляндію, Норвегію та країни Балтії, прагнучи вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року. За даними джерел у НАТО, напад передбачає масштабну операцію із залученням десятків тисяч солдатів.

Також РФ склала детальні списки цілей для можливої війни з Японією та Південною Кореєю, зокрема 160 об'єктів військової та цивільної інфраструктури - атомні електростанції, мости, заводи та командні пункти. Секретні документи з 2008-2014 років також описують сценарії ударів ракетами Х-101 і перевірки ППО Японії та Південної Кореї.

Як повідомляв Главред, глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія може атакувати Євросоюз уже 2028 року, закликавши Європу збільшити витрати на оборону. У РНБО зазначили, що війна з НАТО можлива через 4-6 років.

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Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький - генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

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