Інтенсивні дощі та похолодання: Україну накриє потужний циклон

Синоптикиня попередила, що періоди з похолоданням очікуються вже незабаром.

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Прогноз погоди в Україні / фото: УНІАН

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Якою буде погода 27 березня

В яких областях можливі інтенсивні опади

В Україні ще очікуються періоди похолодання, тому не варто класти пуховики до шаф. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, градуси "скакатимуть то вгору, то вниз".

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"Тобто, ви зрозуміли - якщо на вулиці завтра +15 градусів, це не означає, що післязавтра буде +20 градусів. Періоди з похолоданням очікуються і незабаром", - уточнила вона.

Погода в Україні на 27 березня

Діденко додала, що 27 березня в більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12…+17 градусів. В західних областях та в прибережних районах буде свіжіше, +10…+13 градусів.

Дощі різної інтенсивності пройдуть в західних та північних областях. Більш інтенсивні опади очікуються у Чернівецькій області через вплив південного циклону.

Також є ймовірність дощу на Одещині та Луганщині. На решті території України - без істотних опадів.

Південний циклон / фото: Наталія Діденко

Погода в Києві на 27 березня

Синоптикиня зауважила, що у Києві 27 березня істотні опади не передбачаються.

У столиці буде тепла погода, вдень повітря прогріється до +15 градусів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні 26 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у південних, східних, Сумській, Закарпатській областях. У Карпатах та на Закарпатті буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Синоптик Станіслав Щедрін розповів, що потепління в Україні до +20 буде вже у квітні. За його словами, у першу декаду квітня по всій Україні варто очікувати відносно теплу погоду, без аномалій.

Крім того, на Великдень, 20 квітня, в Україні слід очікувати грози та невеликі дощі в західних, північних і частково східних областях. Решта територій без значних опадів. У південних областях температура буде від +15 до +18, у західних областях від +10 до +15, у північних, північно-східних та центральних у межах +10 - +15 градусів.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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