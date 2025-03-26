США не включили пункт про відповідальність за порушення Росією режиму тиші - Подоляк

РФ використовує переговори для затягування війни в Україні.

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США уникають пункт про відповідальність за порушення режиму тиші / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

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РФ затягує війну мирними перемовинами

США уникають пункт про відповідальність за порушення режиму тиші

США уникають пункт про відповідальність за порушення режиму тиші, однак без інструментів примусу РФ буде неможливо змусити до миру. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Він додав, що РФ використовує переговори для затягування війни і не хоче швидкого миру. Ворог імітує готовність до миру, але при цьому посилює інтенсивність ударів по Україні.

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"Тепер, дивіться, є розуміння, що вони затягують час, і буде розуміння, що вони порушують ті чи інші домовленості, тому що це достатньо просто сьогодні фіксується. У Сполучених Штатів є багато інструментів для фіксації порушень... Я думаю, що коли буде набрано критичну масу цих порушень, то тоді США дійсно мають зробити певні дії", - зауважив Подоляк.

Переговори в Саудівській Аравії - останні новини

Як повідомляв Главред, у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я після переговорів США і РФ у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. Делегації від Вашингтона і Москви обговорювали "вузьку" пропозицію про припинення вогню в Чорному морі між українськими та російськими військами.

Результати переговорів між Україною та США / Інфографіка: Главред

Після переговорів РФ і США в Саудівській Аравії було оприлюднено список вимог Москви. Росія висунула власні вимоги для завершення війни.

25 березня в Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між Україною та США. Після цього у Зеленського розкрили деталі переговорів в Ер-Ріяді. Під час першого дня переговорів в Ер-Ріяді обговорювали питання безпеки судноплавства в Чорному морі та інфраструктури, повідомив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко. Питання спільної заяви може вирішуватися в останній момент переговорів, пояснив Лещенко.

Пізніше стало відомо, про що домовилися США з Україною та РФ під час переговорів у Саудівській Аравії. Представники США провели серію окремих зустрічей з українською та російською делегаціями. Переговори між США, Україною та РФ, які відбулися 23-25 березня в Ер-Ріяді, завершилися. Росія погодилася забезпечити вільне і безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні, йдеться в заяві Білого дому.

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