Питання вступу України до НАТО вже не розглядається: Рютте здивував заявою

Росія повинна серйозно поставитись до переговорів про закінчення війни.

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Питання вступу України до НАТО / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із заяви Рютте:

Трамп зняв зі столу переговорів питання про вступ України до НАТО

Відносини з Росією повинні бути нормалізовані

Напередодні пройшла зустріч генсека НАТО Марка Рютте та президента США Дональда Трампа у Білому домі. Вони обговорили потенційне припинення вогню в Україні за посередництва США.

Під час інтерв’ю для Bloomberg у Рютте запитали, чи справді Трамп зняв зі столу переговорів питання про вступ України до НАТО. На це він ствердно угукнув, але у деталі вдаватися не став.

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Крім того, генеральний секретар НАТО заявив, що відносини з Росією "врешті-решт повинні бути нормалізовані", як тільки в Україні припиняться бойові дії.

"Це нормально, якби війна якимось чином припинилася для Європи, крок за кроком, а також для США, крок за кроком, щоб відновити нормальні відносини з Росією", – сказав він.

За його словами, поки перемир'я не досягнуто, потрібно продовжувати тиск на росіян, "щоб переконатися, що Росія сприйняла переговори серйозно".

"Ми повинні продовжувати тиск на них, щоб переконатися, що вони готові серйозно брати участь у переговорах з американською адміністрацією і, звичайно, з українцями", – додав Рютте.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, дія статті 5 Північноатлантичного договору може почати поширюватися на Україну без її офіційного вступу до НАТО. З такою ініціативою виступила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. На її думку, це забезпечить довготривалу та ефективну безпеку для України.

Радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц повідомив, що питання вступу України до НАТО не обговорюється.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також говорив, що країни НАТО не давали Україні гарантій членства в Альянсі в рамках можливих мирних домовленостей із Росією. Основний пріоритет – запобігти повторному вторгненню РФ.

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Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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