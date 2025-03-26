'Реакція буде нищівною': Рютте різко пригрозив Путіну

Рютте розповів, що Росія переходить на економіку воєнного часу.

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Рютте пригрозив Путіну / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

РФ була й залишається найбільшою загрозою для НАТО

Рютте пообіцяв захищати Польщу й будь-якого іншого члена Альянсу

Той, хто захоче напасти на НАТО, він зустрінеться з усією силою Альянсу

Країна-агресор Росія зіткнеться з усією силою та люттю НАТО у разі вторгнення в країну-члена Альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише The Guardian.

Під час виступу у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Рютте привітав країну з тим, що вона витрачає 4,7% ВВП на оборону. Відповідний показник є найвищим серед країн-членів НАТО.

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Зокрема, він наголосив, що РФ була й залишається найбільшою загрозою для Альянсу й саме вона переходить на економіку воєнного часу, що матиме великий вплив на її потенціал та здатність розбудувати свої збройні сили.

Генеральний секретар НАТО також повторив обіцянку захищати Польщу й будь-якого іншого члена НАТО у разі вторгнення.

"Коли йдеться про оборону Польщі і загальну оборону території НАТО, якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або будь-якого іншого союзника, він зустрінеться з усією силою цього грізного альянсу. Наша реакція буде нищівною. Це має бути дуже зрозуміло Путіну і будь-кому іншому, хто захоче напасти на нас", - підкреслив Рютте.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Загрози для НАТО з боку РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, німецький історик Зенке Найтцель заявив, що напад країни-окупанта Росії на Литву можливий уже восени. Після приходу до влади у США Дональда Трампа ситуація у світовій безпеці змінилася, а Кремль посилює свої позиції. Треба бути готовими оборонятися.

Служба військової розвідки Данії повідомляла, що якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно через п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі.

Водночас, командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський заявив, що Збройні сили НАТО не готові до сучасної війни з використанням безпілотників.

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Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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