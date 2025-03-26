Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"РФ тягне час": Трамп визнав, що Москва "гальмує" мирну угоду з Україною

Віталій Кірсанов
26 березня 2025, 08:31
173
Трамп, як і раніше, вірить у те, що Москва в кінцевому підсумку хоче припинення війни.
Трамп
Трамп визнав, що Москва "гальмує" мирну угоду з Україною / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео, facebook/DonaldTrump

Коротко:

  • Росія хоче побачити кінець війни, вважає Трамп
  • Трамп раніше використовував таку ж тактику у своїх угодах

Президент США Дональд Трамп припустив, що Росія "тягне час" і намагається відстрочити досягнення повного перемир'я з Україною. Про це пише Politico.

Водночас Трамп, як і раніше, вірить у те, що Москва в кінцевому підсумку хоче припинення війни.

відео дня

Відповідаючи на запитання репортера телеканалу Newsmax, чи вважає він, що Кремль тягне час, Трамп сказав, що, на його думку, "Росія хоче побачити кінець" свого повномасштабного вторгнення.

"Але може бути й так, що вони тягнуть час", - визнав він.

При цьому він додав, що в минулому використовував таку саму тактику у своїх угодах, щоб виграти час.

"Я робив це протягом багатьох років. Ніби як я не хочу підписувати контракт, я хочу залишитися в грі, але, можливо, я не хочу робити це до кінця, я не впевнений", - сказав Трамп.

Переговори України, США та Росії в Саудівській Аравії - останні новини

Як повідомляв Главред, у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я після переговорів США і РФ у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. Делегації від Вашингтона і Москви обговорювали "вузьку" пропозицію про припинення вогню в Чорному морі між українськими та російськими військами.

Після переговорів РФ і США в Саудівській Аравії було оприлюднено список вимог Москви. Росія висунула власні вимоги для завершення війни.

25 березня в Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між Україною та США. Після цього у Зеленського розкрили деталі переговорів в Ер-Ріяді. Під час першого дня переговорів в Ер-Ріяді обговорювали питання безпеки судноплавства в Чорному морі та інфраструктури, повідомив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко. Питання спільної заяви може вирішуватися в останній момент переговорів, пояснив Лещенко.

Пізніше стало відомо, про що домовилися США з Україною та РФ під час переговорів у Саудівській Аравії. Представники США провели серію окремих зустрічей з українською та російською делегаціями. Переговори між США, Україною та РФ, які відбулися 23-25 березня в Ер-Ріяді, завершилися. Росія погодилася забезпечити вільне і безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні, йдеться в заяві Білого дому.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп війна Росії та України мирні переговори Переговори про припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Марина Боржемська: "Схуднути без дисципліни неможливо, але є хороші новини"

Марина Боржемська: "Схуднути без дисципліни неможливо, але є хороші новини"

10:00Інтерв'ю
"Дуже вражаюче": президент Євроради назвав терміни входження України в ЄС

"Дуже вражаюче": президент Євроради назвав терміни входження України в ЄС

09:39Україна
"РФ тягне час": Трамп визнав, що Москва "гальмує" мирну угоду з Україною

"РФ тягне час": Трамп визнав, що Москва "гальмує" мирну угоду з Україною

08:31Світ
Реклама

Популярне

Більше
Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

В СРСР забороняли одну із категорій громадян: історик розкрив маловідоме правило

В СРСР забороняли одну із категорій громадян: історик розкрив маловідоме правило

Сидить в "Однокласниках" і дружить з окупантами: чим зайнята плавчиня Яна Клочкова

Сидить в "Однокласниках" і дружить з окупантами: чим зайнята плавчиня Яна Клочкова

У РФ ополчилися проти Єфремова: у театрі відмовляються з ним працювати

У РФ ополчилися проти Єфремова: у театрі відмовляються з ним працювати

Карта Deep State онлайн за 26 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

10:07

Синоптик назвав дату різкого потепління в Україні до +20

10:03

"У лікарні": який вигляд має Ірина Білик під час серйозної хвороби

10:01

Не вистачило грошей: скільки Лорак заплатила за весілля і свого йога-інструктора

10:00

Марина Боржемська: "Схуднути без дисципліни неможливо, але є хороші новини"

09:51

Стабільності не буде: економіст розповів, чого чекати від курсу долара

РФ відправила на переговори до Саудівської Аравії шантажиста, який допомагав ділити Каспійське море - ЛакійчукРФ відправила на переговори до Саудівської Аравії шантажиста, який допомагав ділити Каспійське море - Лакійчук
09:39

"Дуже вражаюче": президент Євроради назвав терміни входження України в ЄС

09:30

"Така подяка за захист": банкомати ПриватБанку не видають гроші військовим

09:26

Як Путін заважає Трампу припинити війну в Україні: в ISW розкрили деталі

09:07

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 березня (оновлюється)

Реклама
09:06

"Обговорили колишніх": український ведучий поділився деталями розмови з Комаровим

08:50

Чому водії ставлять під лобове скло туалетний папір: цікава хитрість

08:31

"РФ тягне час": Трамп визнав, що Москва "гальмує" мирну угоду з Україною

08:23

Українці воюватимуть голими руками, якщо умови миру їх не влаштують - глава ЦРУ

08:10

Про "морське перемирʼя": чого чекатиПогляд

08:06

Карта Deep State онлайн за 26 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

07:57

Наталя Могилевська заговорила про подружні зради - причина

06:58

Спалахнули пожежі: РФ атакувала дронами Охтирку на Сумщині

06:10

Трамп і Путін проти ЄвропиПогляд

06:00

"Я так вибрала": Тіна Кароль висловилася про заміжжя

05:50

Тест на уважність: знайдіть три помилки на картинці за 9 секунд

Реклама
05:20

Гороскоп на квітень 2025 для Тельців: чого чекати в сім'ї, фінансах і на роботіВідео

04:57

Гороскоп на завтра 27 березня: Тельцям - задоволення, Стрільцям - приємна зустріч

04:35

Чому не можна казати Маша, Ксюша, Наташа і Даша: вчителька вказала на помилкуВідео

04:00

Штраф 270 тисяч гривень: де водіїв можуть покарати за несправний кондиціонер

03:30

Знищення армійської авіації росіян: експерт розкрив головну проблему РФ

03:03

Хреститись руками недостатньо - священник розкрив, що насправді каже БібліяВідео

02:31

Без зайвої хімії: як підібрати найкращі добрива для городу

02:26

Подруга плейбоя Ді Капріо зізналася, що її дратує в романі з Лео

01:58

Хто має проїхати перехрестя першим: тест ПДР, який розгадають далеко не всі

01:32

Не все так очевидно: адвокат відповів, чи штрафуватимуть за подяку "аварійкою"

01:30

Що принц Вільям говорив на вушко Кейт Міддлтон у день їхнього весілля - деталі

00:57

Чи вдасться закінчити війну до 20 квітня 2025 року: ШІ дав неочікуваний прогноз

00:22

Навіщо досвідчені водії возять олівець у бардачку: секретний лайфхак

00:17

"Правда більш банальна": Аффлек вперше прямо висловився про розлучення з Лопес

00:12

Не просто наклейка: експерти пояснили, навіщо потрібні чорні точки на лобовому склі

00:00

Вже з 1 квітня пенсії в Україні зростуть: які пенсіонери отримають нові виплати

25 березня, вівторок
23:01

Кривий Ріг під масованою атакою БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухів

22:54

"Це мене просто бісить": Могилевська зробила зізнання про шлюб, флірт та зради

22:46

"Така ціна": Зеленський висловився про сценарії закінчення війни

22:24

РФ висунула умови щодо одного із пунктів припинення вогню: як відповів Трамп

Реклама
22:01

"Красуня": що відомо про одруження путініста Лепса з 19-річною студенткою

22:01

"Стримати РФ - задача із зірочкою": DeepState розкрили правду про Сумщину

22:00

Результати переговорів в Ер-Ріяді та перемир'я: головні новини України (дайджест)

21:50

РФ цинічно присвоїла собі Запорізьку АЕС і назвала "російським ядерним об'єктом"

21:28

Як зрозуміти, що пробіг авто скручений: допоможе лише одна деталь у салоні

21:27

Неревнива 19-річна наречена Лепса відмовилася планувати з ним дітей

21:23

Переломний момент: для яких знаків зодіаку весна 2025 стане доленосною

21:03

Здивує гурманів: Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати плавлений сир удомаВідео

20:39

Конфіскують все майно: нардепа Гунька засудили до ув'язнення за хабар

20:35

Що буде, якщо тривоги та активність РФ у морі триватимуть – заява Зеленського

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти