"РФ тягне час": Трамп визнав, що Москва "гальмує" мирну угоду з Україною

Трамп, як і раніше, вірить у те, що Москва в кінцевому підсумку хоче припинення війни.

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Трамп визнав, що Москва "гальмує" мирну угоду з Україною / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео, facebook/DonaldTrump

Коротко:

Росія хоче побачити кінець війни, вважає Трамп

Трамп раніше використовував таку ж тактику у своїх угодах

Президент США Дональд Трамп припустив, що Росія "тягне час" і намагається відстрочити досягнення повного перемир'я з Україною. Про це пише Politico.

Водночас Трамп, як і раніше, вірить у те, що Москва в кінцевому підсумку хоче припинення війни.

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Відповідаючи на запитання репортера телеканалу Newsmax, чи вважає він, що Кремль тягне час, Трамп сказав, що, на його думку, "Росія хоче побачити кінець" свого повномасштабного вторгнення.

"Але може бути й так, що вони тягнуть час", - визнав він.

При цьому він додав, що в минулому використовував таку саму тактику у своїх угодах, щоб виграти час.

"Я робив це протягом багатьох років. Ніби як я не хочу підписувати контракт, я хочу залишитися в грі, але, можливо, я не хочу робити це до кінця, я не впевнений", - сказав Трамп.

Переговори України, США та Росії в Саудівській Аравії - останні новини

Як повідомляв Главред, у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я після переговорів США і РФ у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. Делегації від Вашингтона і Москви обговорювали "вузьку" пропозицію про припинення вогню в Чорному морі між українськими та російськими військами.

Після переговорів РФ і США в Саудівській Аравії було оприлюднено список вимог Москви. Росія висунула власні вимоги для завершення війни.

25 березня в Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між Україною та США. Після цього у Зеленського розкрили деталі переговорів в Ер-Ріяді. Під час першого дня переговорів в Ер-Ріяді обговорювали питання безпеки судноплавства в Чорному морі та інфраструктури, повідомив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко. Питання спільної заяви може вирішуватися в останній момент переговорів, пояснив Лещенко.

Пізніше стало відомо, про що домовилися США з Україною та РФ під час переговорів у Саудівській Аравії. Представники США провели серію окремих зустрічей з українською та російською делегаціями. Переговори між США, Україною та РФ, які відбулися 23-25 березня в Ер-Ріяді, завершилися. Росія погодилася забезпечити вільне і безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні, йдеться в заяві Білого дому.

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