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У Трампа вказали на цікавий нюанс в Будапештському меморандумі: виникнув скандал

Юрій Берендій
26 березня 2025, 13:56
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Спецпредставник Трампа зробив скандальну заяву щодо "російськості" ядерної зброї, яку Україна віддала в рамках Будапештського меморандуму.
У Трампа вказали на цікавий нюанс в Будапештському меморандумі: виникнув скандал
У Трампа вказали на цікавий нюанс в Будапештському меморандумі / Колаж Главред, фото: wikipedia, скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Трампа заявили, що ядерна зброя України до Будапештського меморандуму була російською
  • Спецпредставник Трампа визнав, що Росія порушила свої зобов'язання згідно з меморандумом
  • Експосол США в Україні відповів на заяву Гренелла

Спецпредставник президента США Річард Гренелл заявив, що Україна ніколи не володіла власною ядерною зброєю, а арсенал, який перебував на її території, належав Росії. Ці слова викликали бурхливу реакцію політиків і дипломатів. У своєму пості в соцмережі X Гренелл вирішив "прояснити" ситуацію з Будапештським меморандумом.

"Ядерна зброя належала Росії та була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні. Це незручний факт", - написав Гренелл.

відео дня

У коментарях йому нагадали, що Росія порушила свої зобов’язання за меморандумом. На це він відповів коротко: "Правда".

На заяву Гренелла відреагував експосол США в Україні (1998-2000), співробітник Стенфордського Центру міжнародної безпеки та Інституту Брукінгса Стівен Пайфер, який особисто брав участь у переговорах щодо меморандуму.

Він категорично заперечив слова спецпредставника США, наголосивши, що ядерні боєголовки, які були в Україні, належали колишньому СРСР, а не Росії.

"Боєголовки на зберіганні перебували під виключною відповідальністю України. Міжконтинентальні балістичні ракети і бомбардувальники були ліквідовані в Україні, за винятком невеликої кількості, відправленої до Росії для списання боргів", - написав Пайфер.

Він наголосив, що Україна погодилася передати ядерні боєголовки Росії для ліквідації, значною мірою через те, що Москва зобов’язалася поважати суверенітет і територіальну цілісність України та не застосовувати силу проти неї.

У Трампа вказали на цікавий нюанс в Будапештському меморандумі: виникнув скандал
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Будапештський меморандум - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для газети Il Foglio заявив, що Україна не повинна була відмовлятися від ядерної зброї в межах Будапештського меморандуму, щоб у майбутньому не зіткнутися з війною на своїй території. Він також зазначив, що під час переговорів із Дональдом Трампом пояснив свою позицію щодо цього документа.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман наголосив, що Україні пропонують компроміс, проте без чітких деталей. За його словами, фактично мова йде про "новий Будапештський меморандум", однак без жодних гарантій безпеки.

Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не заявляла про намір створювати ядерну зброю. Проблема полягає в ненадійності гарантій, які передбачав Будапештський меморандум. Київ прагне вступити до НАТО, щоб забезпечити реальний захист своєї держави. Під час пресконференції 17 жовтня за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він ще раз наголосив, що Україна не планує розробляти ядерний арсенал.

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Будапештський меморандум

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – Будапештський меморандум – це угода, яку підписали лідери України, Росії, США та Великої Британії 5 грудня 1994 року.

Документом гарантується, що країни-підписанти угоди, у зв'язку з добровільною відмовою від ядерної зброї, не будуть застосовувати військові або політичні заходи щодо України.

США, Велика Британія та Франція гарантували повагу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і незастосування щодо держави політичних або військових заходів.

Після початку російсько-українського конфлікту, в результаті якого був анексований Крим і окупований Донбас, консультації в рамках Будапештського меморандуму не проводилися.

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