Британія зробила заяву та звернулася до Путіна: до чого закликають диктатора

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- Британія закликала РФ погодитись на припинення вогню
- У Лондоні вважають, що Україна є стороною миру
На тлі перемовин в Ер-Ріяді між Україною, Росією та США, Велика Британія закликала Москву не зволікаючи погодитися на безумовне припинення вогню з Україною. Про це йдеться у заяві британського Міністерства закордонних справ.
У відомстві наголошують, що перебувають у "тісному контакті з США та Україною після завершення переговорів в Ер-Ріяді".
"Президент Зеленський вже показав, що Україна є стороною миру, запропонувавши повне, негайне і безумовне припинення вогню. Ми сподіваємося, що президент Путін погодиться на це без подальших зволікань", – йдеться у повідомленні.
Крім того, в Лондоні подякували США за їхні зусилля та додали, що продовжують тісно співпрацювати з міжнародними партнерами задля досягнення тривалого і міцного миру.
Переговори в Саудівській Аравії - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, переговори між США, Україною та РФ, які пройшли 23-25 березня в Ер-Ріяді, завершилися. Росія погодилася забезпечити вільне та безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні.
Міністр оборони України Рустем Умєров, очільник української делегації на переговорах, підбиваючи підсумки зустрічей, заявив, що Україна та США провели в Ер-Ріяді двосторонні технічні консультації. Обговорювалися питання безпеки енергетичної та критичної інфраструктури, безпечної навігації в Чорному морі, а також повернення полонених і вивезених дітей.
Водночас, видання The Guardian писало, що під час переговорів у Саудівській Аравії російська сторона намагається демонструвати, що вона має більш успішне становище і диктує свої правила. Зокрема, Кремль озвучив пункти, які можуть завершити війну в Україні.
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