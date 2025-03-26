Британія зробила заяву та звернулася до Путіна: до чого закликають диктатора

В Британії заявили, що перебувають у тісному контакті з Україною та США.

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Британія звернулася до Путіна / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

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Британія закликала РФ погодитись на припинення вогню

У Лондоні вважають, що Україна є стороною миру

На тлі перемовин в Ер-Ріяді між Україною, Росією та США, Велика Британія закликала Москву не зволікаючи погодитися на безумовне припинення вогню з Україною. Про це йдеться у заяві британського Міністерства закордонних справ.

У відомстві наголошують, що перебувають у "тісному контакті з США та Україною після завершення переговорів в Ер-Ріяді".

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"Президент Зеленський вже показав, що Україна є стороною миру, запропонувавши повне, негайне і безумовне припинення вогню. Ми сподіваємося, що президент Путін погодиться на це без подальших зволікань", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Лондоні подякували США за їхні зусилля та додали, що продовжують тісно співпрацювати з міжнародними партнерами задля досягнення тривалого і міцного миру.

Переговори в Саудівській Аравії - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, переговори між США, Україною та РФ, які пройшли 23-25 березня в Ер-Ріяді, завершилися. Росія погодилася забезпечити вільне та безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні.

Міністр оборони України Рустем Умєров, очільник української делегації на переговорах, підбиваючи підсумки зустрічей, заявив, що Україна та США провели в Ер-Ріяді двосторонні технічні консультації. Обговорювалися питання безпеки енергетичної та критичної інфраструктури, безпечної навігації в Чорному морі, а також повернення полонених і вивезених дітей.

Водночас, видання The Guardian писало, що під час переговорів у Саудівській Аравії російська сторона намагається демонструвати, що вона має більш успішне становище і диктує свої правила. Зокрема, Кремль озвучив пункти, які можуть завершити війну в Україні.

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