"F-18 стартують": з'явився повний текст секретного чату команди Трампа в Signal

Міністр оборони США надсилав повідомлення з конкретним часом і послідовністю запланованих ударів США по хуситах у Ємені.

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Майк Волц потрапив у гучний скандал / Колаж: Главред, фото: Facebook/MichaelWaltzForCongress, theatlantic.com

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Опубліковано листування членів адміністрації президента США

Хегсет надсилав повідомлення з конкретним часом ударів США по хуситах

Радники Трампа передавали дані незахищеними каналами зв'язку

Журнал The Atlantic опублікував повне листування членів адміністрації президента США Дональда Трампа, в якому йшлося про удари по Ємену.

У листуванні, яке публікує The Atlantic і яке почалося всього за півгодини до вильоту перших винищувачів, обговорювали точні години атак: запуск F-18, виліт дронів MQ-9, а також застосування ракет Tomahawk з моря.

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Наприклад, в одному з повідомлень міністр оборони США Піт Хегсет повідомив: "12:15 ET: F-18 стартують".

Зазначимо, що оприлюднені в новій публікації The Atlantic скріншоти листування демонструють, що міністр оборони США надсилав повідомлення з конкретним часом і послідовністю запланованих ударів США по хуситах у Ємені.

В оприлюднених текстах Хегсет детально описує час початку операції та час перших ударів. За кілька хвилин після першого прицільного удару радник з питань національної безпеки Майк Волц надав детальну інформацію про завдані збитки і деякі відомості про те, хто з лідерів хуситів був вражений.

Як уточнили в The Atlantic, експерти неодноразово повідомляли, що використання чату Signal для таких делікатних обговорень становить загрозу національній безпеці.

"Якби цей текст отримав хтось вороже налаштований до американських інтересів - або просто необачний і з доступом до соціальних мереж - хусити мали б час підготуватися до несподіваної атаки на їхні опорні пункти. Наслідки для американських пілотів могли б бути катастрофічними", - пишуть автори.

Що відомо про скандал із листуванням у Signal

У чат у месенджері Signal потрапив головний редактор журналу Джеффрі Голдберг - його помилково, сам того не зрозумівши, запросив радник із нацбезпеки Майк Волц.

У своєму початковому тексті в The Atlantic Голдберг описував повідомлення від Хегсета узагальнено, а не конкретно, через занепокоєння, що публікація може поставити під загрозу життя військовослужбовців США.

Через те, що представники адміністрації Трампа у відповідь на скандальну історію наполягали на тому, що інформація в Signal не була секретною, а також намагалися дискредитувати Голдберга, видання вийшло з новою публікацією.

"Заяви Хегсета, Габбард, Реткліффа і Трампа в поєднанні з твердженнями численних представників адміністрації про те, що ми брешемо про зміст текстів у Signal, змусили нас повірити в те, що люди повинні побачити ці тексти, щоб зробити власні висновки. Існує очевидний суспільний інтерес у розкритті інформації, яку радники Трампа передавали незахищеними каналами зв'язку, особливо через те, що високопосадовці адміністрації намагаються применшити значення повідомлень, якими вони обмінювалися", - підкреслюється в статті The Atlantic.

Реакція Білого дому

Раніше Волц фактично визнав свою відповідальність за помилкову появу в чаті топ-чиновників у Signal редактора The Atlantic.

Він сказав, що взяв "повну відповідальність" за те, що сталося, і що поява в чаті редактора Голдберга не була помилкою якогось другорядного співробітника, також визнавши, що особа, яку він тоді хотів додати в чат, так і не з'явилася там. При цьому він ухилився від відповіді, кого мали туди додати, пише The Hill.

Своєю чергою Дональд Трамп підтримав Волца. Як зазначив він у телефонному інтерв'ю NBC News, "Майк Волтц засвоїв урок, і він хороша людина".

Раніше повідомлялося про те, що американці масово виступають проти Трампа. За результатами опитування більшість американців вважають, що Трамп веде Америку неправильним шляхом.

Як повідомляв Главред, раніше американці масово вийшли на мітинги і вигукували гасла зі словами "імпічмент Трампу". Американцям не подобається тиск на іммігрантів і скорочення витрат. Люди вигукують гасло "Жодних королів", бо засуджують політику Трампа і мільярдера Ілона Маска, якого нібито призначили на посаду, щоб скоротити федеральні витрати.

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Хто такий Майкл Волц Майкл Джордж Глен Волц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії. Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія. Волц — "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник з політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу. Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецназу з численними відрядженнями до Афганістану, на Близький Схід та до Африки. За бойові заслуги Волц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість. Волц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії у 2024 році. Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні. Зокрема, у квітні 2024 Волц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд. "Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він. При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена. Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії. "Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волц.

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