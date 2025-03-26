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Спалахнули пожежі: РФ атакувала дронами Охтирку на Сумщині

Анна Ярославська
26 березня 2025, 06:58
283
По місту вдарили одразу три ударні безпілотники, які завдали ушкоджень не лише житловим будинкам, а й іншим об'єктам.
Наслідки російської атаки по Охтирці
Наслідки російської атаки по Охтирці / Колаж: Главред, фото: t.me/Sumy_news_ODA

Коротко:

  • Російські безпілотники атакували Охтирку
  • У місті спалахнули пожежі
  • Обійшлося без постраждалих

У ніч на 26 березня армія РФ атакувала дронами місто Охтирка в Сумській області. Спалахнули пожежі.

Унаслідок удару трьох безпілотників пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарські будівлі та кіоски на території ринку. Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

відео дня

У Сумській ОДА уточнили, що також сталося загоряння однієї господарської будівлі, а на місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби.

За попередніми даними, загиблих і травмованих немає.

Наслідки нападу на Самшину
Наслідки атаки на Самщину / t.me/Sumy_news_ODA
Наслідки нападу на Суми
Наслідки атаки на Сумщину / t.me/Sumy_news_ODA

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, з вечора 24 березня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе Шахед. У низці областей є "прильоти", спалахнули пожежі. Крім того, постраждали люди.

У ніч на 24 березня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Спалахнули пожежі. На Київщині поранено чоловіка. На Запоріжжі також є постраждалий.

У ніч на 23 березня в Києві прогриміли вибухи. Країна-агресор Росія атакувала столицю дронами. Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у житловий будинок у Дніпровському районі.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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