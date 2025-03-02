ЗСУ пішли вперед на фронті та саміт в Лондоні: головні новини України (дайджест)

Новини України 2 березня станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 19:30 2 березня / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, facebook.com/​DonaldTrump, УНІАН

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

ЗСУ просунулися в Донецькій області: в ISW назвали напрямок

На Торецькому напрямку в Донецькій області вдалося просунутися Силам оборони України, про що свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 28 лютого.

Українські захисники зуміли просунутися в районі вулиці Толбухіна і біля шахти Центральна, що в центральній частині Торецька, йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Американський підприємець і глава департаменту державної ефективності США (DOGE) Ілон Маск у соціальній мережі X висловив згоду з думкою про те, що Сполученим Штатам настав час вийти з НАТО і ООН.

Бізнесмен зробив репост допису політичного активіста Гюнтера Іглмана, що для США "настав час покинути НАТО і ООН".

"Я згоден", - написав Маск у репості.

Вибухи гриміли в 13 областях України: РФ атакувала десятками ударних БПЛА

Ворог атакував у ніч на 2 березня 79 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Райони пусків ворожих дронів: Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Стармер і Макрон радять Зеленському помиритися з Трампом - FT

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 1 березня, порадив йому налагодити відносини з президентом США Дональдом Трампом. На думку Стармера, будь-який мир не буде тривалим без гарантій США. Про це пише Financial Times із посиланням на британських чиновників.

"Пріоритет прем'єр-міністра - зробити все можливе для захисту України. Це означає, що США мають бути залучені. Ви повинні виправити ці відносини і повернутися до угоди про корисні копалини", - цитує співрозмовника видання.

Франція та Британія готують новий план закінчення війни - що передбачається

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон і Париж співпрацюватимуть з Києвом для представлення мирного плану США. Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, після переговорів із Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном було досягнуто домовленості про спільну роботу Великої Британії, Франції та, ймовірно, ще кількох країн над ініціативою щодо припинення війни.

РФ може атакувати дві європейські країни: несподіваний прогноз Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що країна-агресор РФ може атакувати Румунію та Молдову.

Такий сценарій імовірний, якщо не буде вжито заходів для того, щоб зупинити диктатора Володимира Путіна, повідомляє на La Tribune.

У США працюють над перезапуском "Північного потоку-2" - FT

У США розробляють проект перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи за підтримки американських інвесторів, і це показує широту зближення Дональда Трампа з Москвою. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, це був план Маттіаса Варніга, колишнього офіцера Штазі у Східній Німеччині та близького друга Володимира Путіна, який до 2023 року керував головною компанією "Північного потоку-2". За словами співрозмовників видання, план Варніга передбачає роботу з командою Трампа через американських бізнесменів.

ЗСУ контратакують у Торецьку й оточують росіян всупереч заявам Трампа – Forbes

Українські війська контратакують на сході і просунулися на Торецькому напрямку в Донецькій області.

Попри те, що ще кілька місяців тому росіяни мали перевагу, у Торецьку та навколо нього українці контратакують і просуваються в місто, про окупацію якого раніше оголосила РФ, ідеться в матеріалі Forbes.

"Де-не-де мряка або парочка сніжинок": синоптик сказала, коли чекати потепління

Погода в понеділок, 3 березня, в Україні буде хмарною та прохолодною, проте надалі температура значно підвищиться. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її прогнозом, серйозних опадів завтра не очікується.

"Хіба що де-не-де мряка або парочка сніжинок", - зазначила вона.

"Спільні погляди з РФ": у Кремлі розхвалили позицію Трампа щодо війни в Україні

Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що підходи адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики "в багатьох аспектах" збігаються з російськими. Його коментар опублікував прокремлівський пропагандист Павло Зарубін.

За словами Пєскова, Росія та США намагаються налагодити діалог і відносини. Він зазначив, що ще недавно було неможливо уявити, що обидві країни підтримають спільну резолюцію Генасамблеї ООН щодо війни Росії проти України.

У Міністерстві закордонних справ засудили порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету і територіальної цілісності України, коли ротація окремих співробітників на Запорізькій АЕС відбулася вперше без узгодження з Україною.

Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, однак відповідальність за такі дії повністю покладає на Росію, яка "створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, примушуючи їх порушувати українське законодавство", повідомили в МЗС.

Битва з РФ без допомоги США: у The Telegraph оцінили сценарій для України

Після словесної перепалки президента США Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса і Володимира Зеленського з'явилися припущення щодо можливого припинення військової допомоги Україні. Проте навіть у такій ситуації українці здатні вистояти, адже 2022 року на початку повномасштабного вторгнення Росії вони проявили стійкість практично без підтримки партнерів.

Редактор з питань оборони та закордонних справ газети The Telegraph Кон Кофлін у своїй колонці зазначив, що українці вистояли тоді, коли були практично самі, вистоять і зараз, але за підтримки Європи.

Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році - експерт дав відповідь

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду розповів, чи можна закінчити війну в Україні 2025 року, як раніше заявляв президент України Володимир Зеленський.

У Лондоні розпочався європейський саміт: перші подробиці

У Лондоні в неділю, 2 березня, розпочався великий європейський саміт "Securing our future". У ньому бере участь президент України Володимир Зеленський.

У Мережі розлетілося відео з моментом, як кортеж президента України Володимира Зеленського прибув до місця проведення саміту.

Радник з нацбезпеки США Майк Волц заявив, що адміністрація Дональда Трампа активно працює над припиненням війни в Україні. В інтерв’ю CNN він зазначив, що домовленість передбачатиме гарантії безпеки під керівництвом європейських країн і потребуватиме територіальних поступок з боку України, передає Голос Америки.

Волц також висловив розчарування позицією українського президента Володимира Зеленського під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті, зокрема тим, що угоду щодо українських копалин так і не було підписано.

У Трампа звинуватили Зеленського у спробі "зриву мирного процесу"

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив президента Володимира Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу з агресором Росією.

Як повідомляє ABC News, він заявив, що Зеленський дивиться на ситуацію з точки зору України і, мовляв, "зриває мирний процес".

Зустріч Зеленського та Мелоні: про що домовилися Україна та Італія

Президент України Володимир Зеленський прибув у Лондон. Перед участю у саміті він зустрівся з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Про це заявив президент у своїх соцмережах.

Україна та Італія планують напрацювати спільний план дій щодо закінчення війни справедливим та стійким миром.

Перепалка Трампа і Зеленського: Трамп назвав умову для контактів з Україною

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа буде готова до відновлення контактів з Україною. У відповідь Київ, мовляв, має продемонструвати готовність укласти мир. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо.

В ефірі ABC News він розповів про те, що після словесної перепалки Зеленського, Трампа і Венса не спілкувався ні з ким із Києва. Ані із Зеленським, ані з міністром закордонних справ Сибігою.

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