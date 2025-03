Франція та Британія готують новий план закінчення війни - що передбачається

Про що сказав Стармер:

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон і Париж співпрацюватимуть з Києвом для представлення мирного плану США. Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, після переговорів із Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном було досягнуто домовленості про спільну роботу Великої Британії, Франції та, ймовірно, ще кількох країн над ініціативою щодо припинення війни.

Стармер наголосив, що узгоджений план буде представлений Вашингтону, а головним ризиком він вважає можливе порушення Росією умов майбутньої угоди про припинення вогню.

Кір Стармер зізнався, що йому було "некомфортно" спостерігати за напруженою дискусією між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі.

В ефірі BBC британського прем'єра запитали про суперечку, що сталася в Білому домі. Він зазначив, що "ніхто не хоче цього бачити" та наголосив на важливості "міцного миру" в Україні для безпеки Європи.

Стармер також повідомив, що після інциденту спілкувався з Трампом і Зеленським телефоном. Хоча деталей розмови не розкрив, він підкреслив, що головна мета – знизити напруженість і зосередити зусилля на підтримці України для досягнення довгострокового припинення бойових дій.

Кір Стармер заявив, що не довіряє Володимиру Путіну, наголошуючи, що російський президент "повернеться", якщо отримає таку можливість. Через це, за його словами, критично важливо забезпечити "гарантії безпеки".

Прем’єр-міністр Великої Британії зазначив, що довіряє як Володимиру Зеленському, так і Дональду Трампу. Його запитали, чи Зеленський зробив щось неправильне, на що Стармер відповів заперечно, підкресливши, що український президент віддано керує країною з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Він також назвав ситуацію в Європі "моментом крихкості".

Стармер вважає, що Трамп прагне тривалого миру в Україні, незважаючи на його риторику щодо Зеленського.

"Цього хочуть усі, окрім Путіна", — заявив він.

Під "тривалим миром" прем’єр має на увазі підтримку США, безпекові гарантії від європейських країн та сильну Україну, здатну протистояти російській агресії.

За словами Стармера, гарантії безпеки з боку США є предметом "інтенсивних" обговорень.

"Для мене компонентами тривалого миру є сильна Україна, здатна боротися, якщо це необхідно, щоб мати сильну позицію; переговори щодо європейського елементу гарантій безпеки, і саме тому я наполягаю на тому, що ми будемо робити; і підтримка з боку Сполучених Штатів. Це і є пакет, усі три частини мають бути на місці, і саме над цим я наполегливо працюю, щоб об'єднати їх разом", - пояснив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після напруженої суперечки в Білому домі між президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом ймовірність скасування американських санкцій проти Росії зростає. Таку думку висловив старший науковий співробітник Євразійського центру Брайан Вітмор у коментарі для Atlantic Council.

1 березня Україна уклала кредитну угоду з Великою Британією на суму до 2,258 млрд фунтів стерлінгів. Позика надається на 30 років, а її погашення передбачено за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Після резонансних переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Європу та Німеччину до оперативних дій. Про це повідомляє Tagesschau.

"The Guardian"

"The Guardian" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.