Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році - експерт дав відповідь

За словами Олександра Коваленка, у кожного своє бачення того, що таке припинення війни.

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Чи закінчиться війна в Україні 2025 року / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Що сказав Коваленко:

Питання в тому, що розуміти під завершенням війни

Війна не зупиниться, поки ми не повернемо всі свої території

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду розповів, чи можна закінчити війну в Україні 2025 року, як раніше заявляв президент України Володимир Зеленський.

"Питання в тому, що розуміти під завершенням війни. Якщо для нас завершення війни - це перемога, а перемога - це повернення всіх наших територій, які зараз окуповані Росією, і відновлення кордонів 1991 року, то - ні, це неможливо реалізувати за 2025 рік", - зазначив Коваленко.

При цьому, на думку експерта, якщо ж президент Зеленський у даному випадку мав на увазі, що у 2025 році може тимчасово припинитися вогонь із певним результатом для України в питанні повернення окремо окупованих територій шляхом контратакувальних або контрнаступальних дій, або дипломатичної роботи, то це можливо.

"Війна не зупиниться, поки ми не повернемо всі свої території. Ба більше, навіть коли ми вийдемо на кордони 1991 року, зокрема повернемо півострів Крим, а також Донецьку і Луганську області, то й тоді війна не завершиться. Тому що Росія ніколи не відмовиться від своїх експансивних і недоімперських амбіцій щодо України", - упевнений він.

За його словами, у кожного своє бачення того, що таке припинення війни.

"У короткостроковому і тимчасовому форматі припинити війну, тобто вогонь, можливо, але для цього мають скластися відповідні умови. Просто так це не відбудеться", - додав Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, за якими сценаріями можуть розвиватися події у війні України та Росії у 2025 році:

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після напруженої суперечки в Білому домі між президентами України і США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом імовірність скасування американських санкцій проти Росії зростає. Таку думку висловив старший науковий співробітник Євразійського центру Браян Вітмор у коментарі для Atlantic Council.

1 березня Україна уклала кредитну угоду з Великою Британією на суму до 2,258 млрд фунтів стерлінгів. Позика надається на 30 років, а її погашення передбачено за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Після резонансних переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Європу і Німеччину до оперативних дій.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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