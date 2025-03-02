Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році - експерт дав відповідь

Віталій Кірсанов
2 березня 2025, 15:38
1213
За словами Олександра Коваленка, у кожного своє бачення того, що таке припинення війни.
Александр Коваленко
Чи закінчиться війна в Україні 2025 року / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Що сказав Коваленко:

  • Питання в тому, що розуміти під завершенням війни
  • Війна не зупиниться, поки ми не повернемо всі свої території

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду розповів, чи можна закінчити війну в Україні 2025 року, як раніше заявляв президент України Володимир Зеленський.

"Питання в тому, що розуміти під завершенням війни. Якщо для нас завершення війни - це перемога, а перемога - це повернення всіх наших територій, які зараз окуповані Росією, і відновлення кордонів 1991 року, то - ні, це неможливо реалізувати за 2025 рік", - зазначив Коваленко.

При цьому, на думку експерта, якщо ж президент Зеленський у даному випадку мав на увазі, що у 2025 році може тимчасово припинитися вогонь із певним результатом для України в питанні повернення окремо окупованих територій шляхом контратакувальних або контрнаступальних дій, або дипломатичної роботи, то це можливо.

"Війна не зупиниться, поки ми не повернемо всі свої території. Ба більше, навіть коли ми вийдемо на кордони 1991 року, зокрема повернемо півострів Крим, а також Донецьку і Луганську області, то й тоді війна не завершиться. Тому що Росія ніколи не відмовиться від своїх експансивних і недоімперських амбіцій щодо України", - упевнений він.

За його словами, у кожного своє бачення того, що таке припинення війни.

"У короткостроковому і тимчасовому форматі припинити війну, тобто вогонь, можливо, але для цього мають скластися відповідні умови. Просто так це не відбудеться", - додав Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, за якими сценаріями можуть розвиватися події у війні України та Росії у 2025 році:

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після напруженої суперечки в Білому домі між президентами України і США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом імовірність скасування американських санкцій проти Росії зростає. Таку думку висловив старший науковий співробітник Євразійського центру Браян Вітмор у коментарі для Atlantic Council.

1 березня Україна уклала кредитну угоду з Великою Британією на суму до 2,258 млрд фунтів стерлінгів. Позика надається на 30 років, а її погашення передбачено за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Після резонансних переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Європу і Німеччину до оперативних дій.

Інші новини:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні новини США Володимир Зеленський Олександр Коваленко війна Росії та України
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Перепалка Трампа і Зеленського: Трамп назвав умову для контактів з Україною

    Перепалка Трампа і Зеленського: Трамп назвав умову для контактів з Україною

    18:56Війна
    Зустріч Зеленського та Мелоні: про що домовилися Україна та Італія

    Зустріч Зеленського та Мелоні: про що домовилися Україна та Італія

    18:21Політика
    У Трампа звинуватили Зеленського у спробі "зриву мирного процесу"

    У Трампа звинуватили Зеленського у спробі "зриву мирного процесу"

    17:56Війна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    На одну загадку стане менше: чому в СРСР двері квартир відкривалися всередину

    На одну загадку стане менше: чому в СРСР двері квартир відкривалися всередину

    Гороскоп на березень 2025: на Терезів чекає доленосний місяць

    Гороскоп на березень 2025: на Терезів чекає доленосний місяць

    Експерти закликали зберігати яєчну шкаралупу: у чому причина

    Експерти закликали зберігати яєчну шкаралупу: у чому причина

    Розлучення Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко: хто і коли подав до суду

    Розлучення Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко: хто і коли подав до суду

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 березня (оновлюється)

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 березня (оновлюється)

    Останні новини

    18:56

    Перепалка Трампа і Зеленського: Трамп назвав умову для контактів з Україною

    18:53

    "Боятися треба": батько покійного Тімми жорстко підколов "згорьовану" Сєдокову

    18:21

    Зустріч Зеленського та Мелоні: про що домовилися Україна та ІталіяВідео

    17:56

    У Трампа звинуватили Зеленського у спробі "зриву мирного процесу"

    17:45

    Гороскоп на завтра 3 березня: Терезам - божевільний день, Водоліям - прибуток

    Надра в обмін на безпеку: чи піде Трамп війною проти Путіна – РозумнийНадра в обмін на безпеку: чи піде Трамп війною проти Путіна – Розумний
    17:42

    "Україні потрібен лідер": у Трампа зробили нову заяву щодо "відставки Зеленського"

    17:33

    "Моя кохана": Галкін не зміг стримати ніжні почуття до Пугачової на публіці

    16:52

    У Лондоні розпочався європейський саміт: перші подробиціВідео

    16:38

    Військова допомога Україні від Європи: Коваленко зробив заявуВідео

    Реклама
    16:35

    Загадка для людей із гострим зором: де 3 відмінності між левами

    16:30

    Рим і Лондон готові стати "мостом" між США та Україною - Мелоні

    16:24

    Почнуться серйозні проблеми, названо терміни: скільки ще зможе воювати РосіяВідео

    16:16

    Святослав Вакарчук зізнався, чому Океан Ельзи ніколи не поїде на Євробачення

    15:38

    Битва з РФ без допомоги США: у The Telegraph оцінили сценарій для України

    15:38

    Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році - експерт дав відповідь

    15:33

    Водії можуть втратити права та отримати штраф через павуків: в чому причина

    15:19

    "Порушення суверенітету": заява МЗС через скандальну ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС

    15:15

    Відомий продюсер заговорив про материнство Могилевської: "Абсолютна героїня"

    14:55

    "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на популярні напрямки

    14:53

    "Спільні погляди з РФ": у Кремлі розхвалили позицію Трампа щодо війни в Україні

    Реклама
    14:49

    Гороскоп Таро на тиждень з 3 по 9 березня: Терезам час діяти, Рибам - прозріння

    14:35

    Любовний гороскоп на тиждень з 3 по 9 березня

    14:14

    Трамп чекає на вибачення Зеленського: у NBC дізналися інсайд із Білого дому

    13:56

    Словаччина не буде більше допомагати Україні: Фіцо видав нову вимогу

    13:13

    Розлучення Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко: хто і коли подав до суду

    13:05

    Фінансовий гороскоп на тиждень з 3 по 9 березня

    13:03

    Величезні штрафи та в'язниця: чому в Британії можуть посадити за викидання сміття

    13:03

    "Де-не-де мряка або парочка сніжинок": синоптик сказала, коли чекати потепління

    13:02

    ЗСУ контратакують у Торецьку й оточують росіян всупереч заявам Трампа – Forbes

    12:38

    Чи зможуть США "відірвати Росію від Китаю": в РНБО зробили важливу заяву

    12:14

    Гороскоп на тиждень з 3 по 9 березня: Левам - угода, Терезам - раптові зміни

    12:05

    У США працюють над перезапуском "Північного потоку-2" - FT

    12:02

    Загадка для найрозумніших: треба знайти "дивного" кота за 5 секунд

    11:51

    РФ може атакувати дві європейські країни: несподіваний прогноз Макрона

    11:43

    Франція та Британія готують новий план закінчення війни - що передбачається

    11:19

    2 березня: сьогодні Прощена неділя, що можна і не можна робити цього дня

    11:16

    Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Собакам - жертви, Свиням - суперечки

    10:54

    США можуть зняти санкції з РФ: сумний прогноз після сварки Трампа із Зеленським

    10:27

    Стармер і Макрон радять Зеленському помиритися з Трампом - FT

    09:53

    Вибухи гриміли в 13 областях України: РФ атакувала десятками ударних БПЛА

    Реклама
    09:21

    "Я згоден": Маск висловився за вихід США з НАТО і ООН

    09:20

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 березня (оновлюється)

    09:00

    Карта Deep State онлайн за 2 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

    08:44

    Паніка під Москвою: партизани спалили військовий транспорт армії РФВідео

    07:46

    ЗСУ просунулися в Донецькій області: в ISW назвали напрямок

    05:10

    Чому досвідчені господині насипають рис у чайник: несподіваний лайфхак

    04:35

    Що означає вислів "валяти Шольца": значення сучасного фразеологізму пояснять не усіВідео

    03:31

    На одну загадку стане менше: чому в СРСР двері квартир відкривалися всередину

    02:55

    Гороскоп на березень 2025: на Терезів чекає доленосний місяцьВідео

    02:00

    Експерти закликали зберігати яєчну шкаралупу: у чому причинаВідео

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
    Рецепти
    НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Синоптик
    Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
    Цікаве
    Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
    Мода та краса
    Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
    Війна з Росією
    Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти