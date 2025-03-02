'Спільні погляди з РФ': у Кремлі розхвалили позицію Трампа щодо війни в Україні

В Кремлі похвалили нову адміністрацію США на чолі із Дональдом Трампом через спільне бачення на зовнішню політику, зокрема на війну в Україні.

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У Кремлі заявили про "спільне бачення" у зовнішній політиці РФ та США / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Пєсков:

Погляди США та РФ багато в чому збігаються

Швидких результатів у відновленні відносин між США та Росією чекати на варто

Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що підходи адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики "в багатьох аспектах" збігаються з російськими. Його коментар опублікував прокремлівський пропагандист Павло Зарубін.

За словами Пєскова, Росія та США намагаються налагодити діалог і відносини. Він зазначив, що ще недавно було неможливо уявити, що обидві країни підтримають спільну резолюцію Генасамблеї ООН щодо війни Росії проти України.

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"Цього справді неможливо було уявити. Нова адміністрація стрімко змінює всі конфігурації зовнішньополітичні. Це багато в чому збігається з нашим баченням", – додав він.

Відповідаючи на запитання про перспективи співпраці Росії з американськими компаніями у сфері рідкісноземельних металів та алюмінію, Пєсков визнав, що це питання розглядається у довгостроковій перспективі.

Він також нагадав, що кілька представників адміністрації Трампа заявляли, що спочатку має бути вирішене питання врегулювання в Україні, а потім – економічна співпраця.

"Мені здається, що навіть зараз уже потрібно окреслювати коло можливих тем для співробітництва, але очікувати якихось результатів швидких у цій сфері поки що не доводиться", - зазначив речник кремлівського диктатора.

Переговори США та Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія та США проведуть черговий раунд переговорів, зосереджений на питаннях роботи посольств. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч має показати, наскільки швидко й ефективно можуть рухатися обидві країни, повідомляють росЗМІ.

Переговори проходять у Стамбулі, однак Україна не була поінформована про їх зміст. Речник МЗС Георгій Тихий припустив, що вони, ймовірно, не стосуються України, проте українська сторона уважно стежить за заявами учасників.

РФ не планує порушувати питання звільнення окупованих українських територій. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що їхній статус закріплено в російській конституції, а відносини між Москвою та Вашингтоном не передбачають швидких рішень.

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