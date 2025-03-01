"Надалі ще тепліше": синоптик попередила про зміни у погоді

Майже по всій території України скоро буде переважно плюсова температура повітря.

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Синоптик попередила про зміни у погоді/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні буде ще більше потепління

Якою буде погода в Україні 2 березня

Погода в Україні у неділю, 2 березня, буде з періодичними опадами та рвучким вітром.

У той же час температура повітря буде стрімко рости й у недільний день триматиметься переважно плюсовою. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"2-го березня в Україні через діяльність атмосферних фронтів буде вогко, із періодичними опадами – дощ та мокрий сніг, із рвучким вітром. Температура повітря розташується у звичному режимі: на заході +3...+7, на сході -2...+2, на решті території України +1...+5 градусів", – зазначила синоптикиня.

Також вона розповіла, що у Києві в неділю буде вогко, хмарно, вдень температура повітря триматиметься на рівні +4 градусів.

Діденко додала, що надалі погода буде ще теплішою.

Погода в Україні 2 березня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 2 березня/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, будуть сніг, дощ і туман – в Україні різко зміниться погода. Синоптик попередив про різкі зміни в погодних умовах у перші два дні весни.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє атмосферний фронт – у яких областях будуть сніг і дощ. Температура повітря у низці областей впаде до -9 градусів, а в деяких регіонах потепліє до +7 градусів.

Нагадаємо, потужна магнітна буря у 7 балів вдарила в Україні – як вона вплине на здоров’я. Магнітна буря досягнула свого піку. Стало відомо, коли вона піде на спад.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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