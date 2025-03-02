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"Де-не-де мряка або парочка сніжинок": синоптик сказала, коли чекати потепління

Віталій Кірсанов
2 березня 2025, 13:03оновлено 2 березня, 13:46
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З наступного тижня температура з кожним днем підвищуватиметься.
Прогноз погоди
Синоптик сказала, коли чекати потепління / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Прогноз погоди від Наталії Діденко
  • Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Погода в понеділок, 3 березня, в Україні буде хмарною та прохолодною, проте надалі температура значно підвищиться. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її прогнозом, серйозних опадів завтра не очікується.

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"Хіба що де-не-де мряка або парочка сніжинок", - зазначила вона.

Температура повітря протягом дня буде в межах +2...+5 градусів, на заході до +7. Водночас на сході буде дещо прохолодніше - близько нуля.

У Києві понеділок також буде хмарним і прохолодним - у межах 2-4 градусів тепла.

Однак надалі температура з кожним днем підвищуватиметься, прогнозує синоптик.

"На вихідних у більшості областей України ймовірно +10+15 градусів", - повідомляє вона.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 3 березня, температура вночі опуститься до +1°...-1°, а вдень буде +3°...+5°. Хмарно з проясненнями.

Погода в Україні 3 березня
Погода в Україні 3 березня / Фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, будуть сніг, дощ і туман - в Україні різко зміниться погода. Синоптик попередив про різкі зміни в погодних умовах у перші два дні весни.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє атмосферний фронт - у яких областях будуть сніг і дощ. Температура повітря в низці областей впаде до -9 градусів, а в деяких регіонах потеплішає до +7 градусів.

Нагадаємо, потужна магнітна буря в 7 балів вдарила в Україні - як вона вплине на здоров'я. Магнітна буря досягла свого піку. Стало відомо, коли вона піде на спад.

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Хто така Наталя Діденко

Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

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