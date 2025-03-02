"Де-не-де мряка або парочка сніжинок": синоптик сказала, коли чекати потепління

Ви дізнаєтеся:
- Прогноз погоди від Наталії Діденко
- Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Погода в понеділок, 3 березня, в Україні буде хмарною та прохолодною, проте надалі температура значно підвищиться. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її прогнозом, серйозних опадів завтра не очікується.
"Хіба що де-не-де мряка або парочка сніжинок", - зазначила вона.
Температура повітря протягом дня буде в межах +2...+5 градусів, на заході до +7. Водночас на сході буде дещо прохолодніше - близько нуля.
У Києві понеділок також буде хмарним і прохолодним - у межах 2-4 градусів тепла.
Однак надалі температура з кожним днем підвищуватиметься, прогнозує синоптик.
"На вихідних у більшості областей України ймовірно +10+15 градусів", - повідомляє вона.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 3 березня, температура вночі опуститься до +1°...-1°, а вдень буде +3°...+5°. Хмарно з проясненнями.
Погода в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, будуть сніг, дощ і туман - в Україні різко зміниться погода. Синоптик попередив про різкі зміни в погодних умовах у перші два дні весни.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриє атмосферний фронт - у яких областях будуть сніг і дощ. Температура повітря в низці областей впаде до -9 градусів, а в деяких регіонах потеплішає до +7 градусів.
Нагадаємо, потужна магнітна буря в 7 балів вдарила в Україні - як вона вплине на здоров'я. Магнітна буря досягла свого піку. Стало відомо, коли вона піде на спад.
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Хто така Наталя Діденко
Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
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