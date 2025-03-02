Перепалка Трампа і Зеленського: Трамп назвав умову для контактів з Україною

Марко Рубіо не спілкувався з представниками України з 28 лютого.

https://glavred.net/war/perepalka-trampa-i-zelenskogo-u-trampa-nazvali-uslovie-kontaktov-s-ukrainoy-10644017.html Посилання скопійоване

У Трампа будуть готові до контактів із Зеленським, але "на своїх умовах" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Що заявив Рубіо:

США не контактують з Україною вже декілька днів

США готові до контактів, якщо Україна "хоче миру"

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа буде готова до відновлення контактів з Україною. У відповідь Київ, мовляв, має продемонструвати готовність укласти мир. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо.

В ефірі ABC News він розповів про те, що після словесної перепалки Зеленського, Трампа і Венса не спілкувався ні з ким із Києва. Ані із Зеленським, ані з міністром закордонних справ Сибігою.

відео дня

За його словами, США будуть готові відновити контакт, але за однієї "умови".

"Ми будемо готові знову вступити в контакт, коли вони будуть готові укласти мир", - каже Рубіо.

Також дипломат нагадав про повідомлення Трампа в соціальній мережі Truth Social.

"Ми будемо готові до повторної взаємодії, коли вони будуть готові домагатися миру, це є чіткою метою президента", - наголосив Марко Рубіо.

Словесна перепалка Зеленського, Трампа і Венса - головні новини:

Як повідомляв Главред, зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі обернулася скандалом. Трамп і віце-президент США Венс розкритикували Зеленського, який наголошував, що Україні потрібні гарантії безпеки та посилення. Трамп із Венсом наполягали на припиненні війни як такої, без конкретики.

Пізніше Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він, мовляв, не готовий до миру. За словами Трампа, Зеленський може повернутися до перемовин, якщо, мовляв, буде прагнути до "мирного процесу".

Зеленський спробував зірвати "мирний процес", сказав держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, зрозуміло, що Путін не буде легким перемовником, проте Вашингтон намагається з'ясувати, чи готова РФ до припинення війни.

Інші новини:

Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред