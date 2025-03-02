Стармер і Макрон радять Зеленському помиритися з Трампом - FT

Британський прем'єр радить українському президенту та американській стороні повернутися до угоди про копалини.

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Стармер і Макрон радять Зеленському помиритися з Трампом / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

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Стармер закликав Трампа і Зеленського завершити угоду

Макрон упевнений, що Європі потрібна допомога з боку США

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 1 березня, порадив йому налагодити відносини з президентом США Дональдом Трампом. На думку Стармера, будь-який мир не буде тривалим без гарантій США. Про це пише Financial Times із посиланням на британських чиновників.

"Пріоритет прем'єр-міністра - зробити все можливе для захисту України. Це означає, що США мають бути залучені. Ви повинні виправити ці відносини і повернутися до угоди про корисні копалини", - цитує співрозмовника видання. відео дня

Зазначається, що після зустрічі із Зеленським у суботу Стармер зателефонував Трампу і президенту Франції Еммануелю Макрону і що переговори були "зосереджені на просуванні вперед".

Один із соратників Стармера повідомив FT, що прем'єр-міністр переконаний, що "є тільки одні переговори - і це президент Трамп". Тому Стармер закликав Трампа і Зеленського завершити угоду, щоб "дозволити США поділитися частиною мінеральних багатств України".

У матеріалі йдеться про те, що Макрон також закликав президентів США та України забути про свої розбіжності і сказав, що "Європі все ще потрібен Трамп, щоб допомогти забезпечити мир".

"Я думаю, що, незважаючи на розчарування, усім потрібно повернутися до спокою, поваги і визнання, щоб ми могли конкретно рухатися вперед, оскільки те, що поставлено на карту, занадто важливо", - цитує видання Макрона.

Президент Франції впевнений, що Європі потрібна допомога з боку США, щоб запропонувати Україні гарантії безпеки, тому що на створення власної армії знадобляться роки

"Саме тому в короткостроковій перспективі ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти підтримку американців", - зазначив Макрон.

Він назвав саміт ЄС, який відбудеться 6 березня в Брюсселі, ключовим моментом для пошуку "величезного фінансування, яке, ймовірно, відповідає сотням мільярдів євро", що знадобиться для розвитку європейської оборони.

Також видання оцінило "теплі переговори" британського прем'єра з Трампом у Білому домі в четвер, які відбулися за добу сварки президентів США та України. Зазначається, британські чиновники не вважають, що зусилля Стармера були марними. Один із них сказав виданню, що їхні стосунки з Трампом "кращі, ніж на початку тижня, і це важливо".

"Те, що сталося із Зеленським в Овальному кабінеті, робить ще більш важливим те, що прем'єр-міністр (Стармер, - ред.) і Макрон поїхали до Білого дому", - йдеться в повідомленні.

Останні новини США - деталі

Як повідомляв Главред, 28 лютого президент України Володимир Зеленський приїхав до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом. Під час цієї зустрічі між Зеленським і віце-президентом США Джей Ді Венсом несподівано виникла перепалка, до якої долучився і сам Трамп. Після цього інциденту Зеленський раніше запланованого залишив Білий дім.

Пізніше Зеленський назвав причину перепалки з Венсом і Трампом. Він пояснив, що саме вивело його з себе під час зустрічі в Овальному кабінеті. Він також додав, що шкодує про те, як усе сталося.

Водночасу ЦПД анонсували термінові заходи після напруженої дискусії у США. Було зазначено, що в України зараз є достатньо ресурсів, щоб далі продовжувати боротьбу.

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