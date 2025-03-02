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У США працюють над перезапуском "Північного потоку-2" - FT

Віталій Кірсанов
2 березня 2025, 12:05
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Команда Дональда Трампа розглядає трубопровід як стратегічний актив, який можна використовувати в мирних переговорах щодо України.
Північний потік-2
У США працюють над перезапуском "Північного потоку-2" / колаж: Главред, фото: Reuters

Коротко:

  • Розроблено план угоди з "Газпромом"
  • Єврочиновники стурбовані перезапуском "Північного потоку-2"

У США розробляють проект перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи за підтримки американських інвесторів, і це показує широту зближення Дональда Трампа з Москвою. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, це був план Маттіаса Варніга, колишнього офіцера Штазі у Східній Німеччині та близького друга Володимира Путіна, який до 2023 року керував головною компанією "Північного потоку-2". За словами співрозмовників видання, план Варніга передбачає роботу з командою Трампа через американських бізнесменів.

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"За словами чиновників у Вашингтоні, деякі представники адміністрації Трампа знають про ініціативу із залучення американських інвесторів і розглядають її як частину зусиль із відновлення відносин із Москвою", - пише FT.

Зокрема, за словами одного з джерел, знайомого з перебігом переговорів, один із консорціумів інвесторів, очолюваний США, вже розробив план угоди з "Газпромом" після введення санкцій.

Раніше один із двох трубопроводів "Північного потоку-2" було підірвано внаслідок диверсії у вересні 2022 року. Інший газопровід "Північного потоку-2" потужністю 27,5 млрд кубометрів газу на рік не постраждав, але ніколи не використовувався.

Як зазначає видання, високопоставленим чиновникам ЄС стало відомо про обговорення "Північного потоку-2" останніми тижнями, і це викликало в них стурбованість.

"За словами співрозмовників видання, такий план теоретично дасть США безпрецедентний контроль над постачанням енергоносіїв до Європи", - ідеться в повідомленні.

Вибух на газопроводах - що відомо:

У ніч на 26 вересня 2022 року на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2 виявили щонайменше три витоки блакитного палива. Оператор "Північного потоку", компанія Nord Stream, повідомила про одночасне пошкодження одразу трьох ниток газопроводу.

Польща не виключила, що витоки на газопроводах можуть бути провокацією з боку Росії. При цьому прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито "глибоко стурбована" ситуацією на газопроводах Північний потік.

Пізніше глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що російські газопроводи Північний потік і Північний потік-2 пошкоджені внаслідок вибухів. За її словами, ймовірно стався саботаж. Політикиня зазначила, що Стокгольм продовжує збирати інформацію і "не виключає жодних причин, дійових осіб або мотивів".

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Північний потік-2

Газопровід Північний потік-2 - російський проєкт, мета якого - з'єднання газотранспортних систем Росії та Німеччини через Балтійське море в обхід території України.

Запуск газопроводу Північний потік-2 загрожує транзиту газу через територію України, що завдасть шкоди державному бюджету і загрожуватиме безпеці країни.

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Газпром Дональд Трамп Nord Stream Північний потік-2
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