Вибухи гриміли в 13 областях України: РФ атакувала десятками ударних БПЛА

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- РФ атакувала Україну десятками ударних БПЛА
- Ворог запустив 79 ударних БпЛА типу Shahed
Ворог атакував у ніч на 2 березня 79 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Райони пусків ворожих дронів: Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
"Станом на 08.30 підтверджено збиття 63-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях", - наголошується у своєрідці українських військових.
Крім того, ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків).
Як повідомляв Главред, у Києві працювали сили і засоби ППО через ворожу повітряну атаку із застосуванням безпілотників.
Раніше російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ворожі крилаті ракети довго кружляли країною, змінюючи курс, і були локаційно втрачені в Житомирській області.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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